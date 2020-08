Nu ska alla Comhems kunder bli digitala: ”Vi har skickat ut en broschyr till äldre”

– Vi har sedan början av året informerat fastighetsägare. Den här veckan intensifierar vi informationen till de boende. Dels genom en hemsida, men vi har också skickat ut en broschyr till äldre i juni, säger Comhems presstalesperson Fredrik Hallstan, till Aftonbladet.

Enligt Comhem så tittar cirka 70 procent redan idag digitalt av 1,6 miljoner hushåll som berörs. Hushåll som ännu tittar analogt ska bara behöva göra en enkel kanalsökning, eller ändra inställningarna på tv:n.

– Vi är medvetna om att det här kan vara besvärligt för vissa äldre och därför har vi riktat delar av informationskampanjen mot dem så att de ska klara att göra de här förändringarna själva, säger Fredrik Hallstan.

Varför görs då förändringen?

”Vi gör det här för att alla 1,6 miljoner som bor i ett Com Hem-hus ska få en bättre bild- och ljudupplevelse, och ett konkurrenskraftigt grundutbud med tv-kanaler som de kan se på sin tv eller via Comhem Play på exempelvis en surfplatta eller mobiltelefon" säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem, på företagets hemsida.

De kanaler som ingår i det nya digitala grundutbudet är SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, TV9, TV11, ATG Live och lokala kanaler samt finsk, dansk och norsk tv, beroende på var man bor i landet.

De flesta av kanalerna kan man dessutom se via Comhem Play i hela EU på sin mobil eller surfplatta, och även streama via Chromecast eller Airplay.

För att kunna se de digitala sändningarna behöver man ändra inställningarna på tv:n eller göra en kanalsökning. Har man en tv som inte kan visa digital-tv behöver man skaffa en digital tv-box – eller en ny tv.