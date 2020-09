Nu ska mördarsniglarna hejdas - med specialtränade hundar: "Vi har tränat hundarna att hitta mördarsnigelns ägg"

Hunden Wilmer är redo för sitt uppdrag. Vi befinner oss i Hundcampus lokaler som är specialinredda för avancerad specialsökträning av hundar.

Framför Wilmer finns ett antal burkar preparerade med olika innehåll och dofter. I en av burkarna finns det ägg från mördarsniglar.

Innan övningen startar sätter matte Marie Koenen på Wilmer en liten haklapp. Sedan får han sniffa på en blå liten leksaksbil.

– Haklappen och leksaksbilen är ett arbetstecken och ett associationsföremål för att hunden ska veta exakt vad som nu förväntas av den, berättar Marie.

Så är övningsmomentet igång. Wilmer får lukta på de olika burkarna. När han hittar äggen markerar han detta för sin hundförare. Genast får han uppmuntran och belöning från sin matte.

Idén att utbilda specialtränade snigel-hundar kom från hundägaren Kristin Lindell. Hon var ute på en promenad med sin hund Peggy. Då konstaterade hon att det var många mördarsniglar längs med det gångstråk de gick på. Sniglarna äter växter i trädgårdar och i grödor i lantbruket för stora belopp varje år.

– Det var då jag kom på idén att vi kanske skulle kunna träna hundar till att söka efter mördarsnigelns ägg. Att vi skulle specialutbilda snigel-hundar, berättar Kristin.

Kristin presenterade denna tanke för Lennart på Hundcampus. Lennart var med på förslaget. Projektet Päggy, uppkallat efter hunden Peggy i kombination med ordet ägg, startades.

I januari i år påbörjades en specialdesignad utbildning av snigel-hundar. Fem hundar skulle nu utbildas i flera olika sökmoment för att bli effektiva snigelspårare. Detta i Hundcampus specialbyggda sökhunds-anläggning.

Projektet kom att inrikta sig på ägg och på mycket små sniglar.

– De fullvuxna sniglarna kan vi se själva och bekämpa. Det behöver vi inte en hund för att klara. Men att hitta äggen blir svårt för en människa. Det är där hunden kan göra en stor insats, säger Kristin.

– En snigel kan lägga upp till 400 ägg per säsong. Och det tar nio veckor från att ett ägg läggs till att den nya snigeln från ägget startar sin äggläggning. Så om man avlägsnar stora mängder med ägg innan de kläcks så gör man en stor insats för att hejda snigelns utbredning på platsen, berättar Lennart.

För att utveckla en bra träningsmetod så behövs det något att träna på också, nämligen snigelägg. I källaren på Hundcampus finns därför en särskild snigelodling där mördarsniglarna trivs och lägger ägg som sedan kan användas i hundträningen.

– Det tog ett tag innan vi fick till optimala förhållanden i vår snigelodling. Sniglarna tycker om fukt och god mat, som sallad, gurka och även jordgubbar. Även svamp.

Med färdiga ägg framtagna i odlingen kunde träningen av hundarna starta.

Som snigel-hundförare skaffar man sig kunskap om hur sniglarna lever och förökar sig. Hundförarna i projektet har också egna snigelodlingar i hemmet för att kunna träna sina hundar kontinuerligt i snigelägg-sök.

– Äggen ligger ofta nära ytnivån men är svåra att hitta med blotta ögat. Ofta ligger de under något, som under lite gräs, löv eller under en kruka man kan ha i trädgården, berättar Kristin.

Nu är de fem snigel-hundarna i det närmaste färdigutbildade. Nu ska de ut och göra nytta med sina nyttiga nosar.

– Vi har startat en tjänst som vi kallar för Snigelbekämpning.se. Dit kan man vända sig om man har behov av snigelbekämpning, till exempel i en handelsträdgård eller i en privat trädgård, berättar Kristin.

– Nästa steg är att vi nu ska träna hundarna även på åkersnigel som kan gå hårt åt höstvete och höstraps. Vi tänkte också testa att arbeta med svarthuvad snigel som finns bland annat utanför Örebro, säger Kristin.

Fakta: Mördarsnigel

Spansk skogssnigel, eller mördarsnigel som den också kallas, är oftast mörkt brunröd. Färgen kan dock variera från nästan svart till bruna och röda nyanser och även orangegult. Spansk skogssnigel är i vuxet tillstånd cirka 8-13 centimeter lång. Första observationen av denna art i Sverige skedde år 1975. Spridningen sker huvudsakligen passivt genom människans handel med plantor och prydnadsväxter. Under vissa år har artens överlevnad och utbredning ökat på grund av milda vintrar och fuktiga somrar. Namnet mördarsnigel har snigeln fått genom sitt aggressiva ätbeteende. Ätskador av arten har observerats på i stort sett alla typer av grödor och prydnadsväxter.

Källa: Göteborgs naturhistoriska museum (gnm.se)