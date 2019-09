Nu släpps deras debut-EP: ”Låtarna växlar mellan fult och vackert, mellan skevhet och finstämdhet”

Artist: Joykeeper

Titel: Tides

Genre: Pop

Bandet Joykeeper släppte sin debut-EP Tides digitalt den 6 september.

Om bandet: Joykeeper debuterade i juni 2019 med singeln "The Age" som premiärspelades i P3 och beskrevs av Lefuturewave som "a real masterpiece". En av medlemmarna, Linn Rampeltin, är bosatt i Örebro.

Bandet själva om EP:n: ”Tides består av en samling låtar som vaggar lyssnarens känslor åt olika håll och behandlar både avundsjuka, frihet och ensamhet. På ett dramatiskt och dynamiskt sätt växlar låtarna mellan fult och vackert, men också mellan skevhet och finstämdhet. På EP:n finns singlarna "The Age" och "Dreaming of Life" som nu får nytt liv i helheten på EP:n. Låtarnas starka personligheter kompletterar och vävs in i varandra, liksom enskilda vågor som tillsammans bildar ett hav.”

