Nu vaccineras 18-åringarna – Juliette, Albin och Sofie först på plats: ”Mamma påminde mig”

Mitt i vintern, den 13 januari, öppnade Conventum arena för vaccinering. Det var brist på vaccin. Leveranserna var små, bara några hundra doser åt gången.

– Vi gick så här med vaccinationsampullerna, berättar Annki Olsson, platschef på vaccinationsmottagningen på Conventum.

Hon visar med sina kupade händer hur de bar de dyrbara dropparna framför sig.

När det blev dags för den allmänna vaccineringen på de fem vaccinationsmottagningarna i länet var det de allra äldsta, de över 80 år, som fick komma först. Samtidigt brottades regionen med bokningsproblem, många hade inte bank-id och det var svårt att komma fram på telefon.

Inne på vaccinationsmottagningarna försökte personalen få ut så mycket vaccin som möjligt ur flaskorna. Inte en droppe fick gå till spillo. Under en period kunde man sätta upp sig på en lista för att få en dos som annars skulle ha kastats.

– En kväll vid halv nio-tiden hade vi en dos kvar, minns Annki Olsson. Då kom det en äldre kvinna med rullator förbi som vi ropade in. Hon fick den sista dosen.

Annki berättar stolt att på Conventum, där de framförallt vaccinerat med pfizer, har de inte slängt en enda dos sedan starten i januari.

Under våren har man sänkt gränsen för de som får vaccin med fem år åt gången. På slutet har det gått fort. Vaccin har levererats som det ska. Från att ha fått cirka 500 doser under en vecka är man nu uppe i 4 000 per dag.

På tisdagen kunde de allra första 18-åringarna få sin första spruta. Juliette Haraszti Momats var en av dem.

– Jag har en syster som är i riskgrupp så det var självklart för mig att vaccinera mig. Jag vill också kunna resa och kanske flytta utomlands. Jag har precis gått ut gymnasiet, berättar hon.

Du måste ha varit snabb med att boka tid?

– Ja, säger Juliette och skrattar lite. Hela släkten skrev till mig att jag skulle gå in och boka så det var bara att göra det.

På en stol vid utgången sitter Albin Ring och väntar de rekommenderade 15 minutrarna. Han är också 18 år och har fått sin första spruta.

– Jag hade inte så jättebra koll på att man kunde gå in och boka tid men min mamma påminde mig, säger han.

Albin berättar att de flesta han känner tänker vaccinera sig.

– Det är väl bara något man gör, säger han enkelt. Det här är ju ett steg närmare ett vanligt liv.

När nu de som är födda 2003 eller tidigare vaccineras så går den stora massvaccineringen mot sitt slut. Exakt när man kommer att plocka ner länets fem vaccinationsmottagningar är inte bestämt men i höst kommer troligtvis de sista vaccineringarna istället ske på vårdcentralerna. Än vet man inte heller var 16- och 17-åringarna kommer att vaccineras.

Hur har det här halvåret varit?

– Jag har lagt mina intressen på vänt och prioriterat det här, säger Annki Olsson som egentligen är pensionär sedan ett par år tillbaka.

– Men det har varit så roligt och känts så viktigt och meningsfullt. Det har också varit en fantastisk stämning bland alla som jobbat.

För Annki Olsson, liksom för de övriga hundratals som arbetat med massvaccineringen så har de inget liknande att jämföra med. En så här stor organisation som pågått så länge är det få som varit med om tidigare.

– Jag tycker vi gjort ett gott jobb och jag är trygg med att vi gjort det med bästa hjärtat. Jag står för varje grej vi gjort här, säger Annki och slår ut med armarna mot de stora arenagolvet där det just då vaccineras i 22 bås.

Utanför Conventum har Sofie Fransson precis kommit ut. Även hon är 18 år och har ett plåster på armen efter sticket.

– Det gick bra, säger hon, trots om jag är lite vaccinationsrädd.

Men rädslan för sprutan hindrade henne inte att snabbt boka tid.

– Nej, jag tvekade inte. Det känns viktigt att vaccinera sig, framförallt för att visa respekt för andra.