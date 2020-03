Nu väljer Lisa Ekdahl bort sången för berättandet – vill sudda bort hemlighetsstämpeln

Det är inte musikkarriären Lisa Ekdahl återvänder till i minnet när hon i trädgården till sitt hem i Portugal har skrivit ner olika livshändelser som i höst ska berättas i föreställningen "Allt jag gör i lönndom" på Scalateatern i Stockholm.

– Min musikkarriär känner folk redan till, säger hon.

Hon beskriver det som berättelser ur sitt liv som hon aldrig tidigare har delat med sig av, som på scen ska förmedlas i ett drömskt format med mycket musik.

– I mitt låtskrivande tar jag avstamp i en vistradition och här tar jag avstamp i en berättartradition som jag tycker går långt bak i tiden, ända till Selma Lagerlöf. Att just verkliga berättelser blandas in i en känsla av en skröna eller en dröm – jag älskar den tonen, säger hon.

I "Allt jag gör i lönndom", som får premiär den 22 oktober, utforskar Lisa Ekdahl okänd mark. Som mångårig sångerska och låtskrivare kände hon för att testa ett nytt uttryck, och bad därför Anna Vnuk att regissera föreställningen. Det är första gången de två arbetar tillsammans.

– Jag kände: åh, jag vill att någon som är väldigt intelligent och som kan flera olika saker ska hjälpa mig. Hon har så många verktyg i sitt bälte – hon är dansare, koreograf, regissör och har även varit skådespelare.

Lisa Ekdahl får också sällskap av Anna Vnuk på scen, något som hon känner är både utmanande och utvecklande.

– Eftersom hon inte är musiker eller sångerska blir det ju andra element som jag måste förhålla mig till.

Hur kommer ert samspel att se ut?

En aspekt av det är hemligt. Men hennes fysiska närvaro kommer både att vara tal och dans. Men det kommer också att vara dialog mellan henne och mig.

Lisa Ekdahl berättar att hon ständigt skriver musik, men om det blir några nya låtar i föreställningen har hon ännu inte bestämt.

– Väldigt mycket av den musik och repertoar jag har redan går att väva in i berättelserna. De ger också låtarna en annan dimension.

Många av berättelserna, förklarar hon, är djupt personliga. Ibland kan hon känna att hon har "gjort sig känd som en av Sveriges mest hemlighetsfulla artister", och att hon därför har en hel kappsäck med upplevelser som väntar på att få komma ut.

Finns det berättelser som du bävar inför att dela med dig av?

– Det är det som är så bra med en föreställning, för formatet gör att du känner dig lite skyddad. Om jag bara skulle berätta oförberedd, då kanske det skulle vara väldigt jobbigt, men föreställningen gör att berättelserna lyfts.

Fakta: Lisa Ekdahl

Sångare och låtskrivare, född 29 juli 1971 i Stockholm.

Slog igenom 1994 med sitt självbetitlade debutalbum, som Grammisbelönades och innehöll hitlåten "Vem vet?".

Har därefter gett ut 14 studioalbum, varav det senaste "More of the good" kom 2018.

2016 medverkade hon i TV4:s "Så mycket bättre".

Aktuell med föreställningen "Allt jag gör i lönndom" som regisseras av Anna Vnuk och som i höst spelas på Scalateatern i Stockholm, med premiär den 22 oktober.

Oskar Carlsson/TT