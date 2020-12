Nu vill solels-föreningen satsa även i Nora: ”Vi vill växa vidare”

Den ekonomiska föreningen Solel i Bergslagen har idag tre solelsanläggningar, två på Lindeskolan och en på Fröviskolan.

– Nu vill vi hitta ett tak i Nora att bygga vår fjärde anläggning på och vi förhandlar just nu med Nora kommun och deras kommunala bostadsbolag om en överenskommelse om ett lämpligt tak för solel, säger Per Zetterlund.

Inget är klart ännu med Nora kommun, men solelsföreningen hoppas att en överenskommelse kan ske i början av 2021 för att sedan ha den nya solelsanläggningen i Nora i drift från sommaren 2021.

– Om vi får in nya andelar från idealister i Nora i början av året kanske vi kan få in ytterligare 100 000 kronor och investeringen i Nora blir då vår enskilt största satsning i föreningen, säger Per Zetterlund.

– En andel kostar 5000 kronor och det överskott vi får in från vår verksamhet investeras i nuläget övervägande i nya solcellsanläggningar.

Hittills har solels tre anläggningar totalt producerat cirka 350 000 kWh, vilket motsvarar elanvändningen per år i 70 hushåll (5 000 kWh/år/hushåll).

I maj 2015 invigde Solel sin första anläggning på Lindeskolans tak.

Solel har därefter under sina fem år haft sammanlagt fyra avbrott i elleveransen, varav samtliga har åtgärdats på ungefär en dag.

Ursprungligen hette föreningen Solel i Lindesberg men på årsmötet i maj 2019 beslutades om ett namnbyte till Solel i Bergslagen.

Läs mer på solelibergslagen.se.