Ny höst med Örebros unika koncept Klubb Mono – vill ge mer än partykvällar: ”Artister som känns viktiga”

– I en stad som Örebro är bokningen lite av en chansning, men Franska trion har absolut en publik och fyller exempelvis Fasching, säger Klubb Monos Niclas Jonsson.

Det här blir första gången Klubb Mono arrangerar en kväll på Watt, som uttalat vill erbjuda örebroarna en alternativ musikscen. Franska trion bokas ofta till teatrar, konserthus eller jazzklubbar, men säger själva att de tycker bättre om att spela på en stökig rocklubb.

– Och det här är en liten scen och väldigt intimt, så vi hoppas att de går igång på det, säger Niclas Jonsson.

Klubb Mono började arrangera spelningar i Konserthusets foajé, men övergick senare till en ambulerande tillvaro. Höstens andra arrangemang blir på Frimis 2 november, och den 7 december dyker de förmodligen upp på ett tredje ställe.

– Tanken är att ha en liknande insamling som i fjol till förmån för Musikhjälpen. Problemet är bara att det är julbord överallt, så där har vi inte detaljerna än.

Klubb Mono drivs numera som ideell förening med namnet Indiedepartementet.

– I praktiken har vi alltid varit ideella, nu är det bra att vi har en form för det också, säger Niclas Jonsson.

Han tillägger att tanken med Klubb Mono aldrig varit att tjäna pengar "utan mer för att vi inte kan låta bli".

– Det kan låta som dumhet att jobba gratis, men det finns inga marginaler i det här. Tjänar man pengar en gång måste man spara dem, för nästa gång kan det gå back.

Att bilda en ideell förening har gjort det lättare att söka bidrag och att engagera fler personer. De vill gärna ha med fler som jobbar, och har fått 70 000 kronor från Statens Kulturråd. Det har gjort hela skillnaden att våga satsa på lite smalare artister, som Franska trion – ett band som Niclas Jonsson beskriver som "inte alltid lättlyssnat, men alltid på riktigt" – med fans bland både jazzälskare och punkfantaster.

– De har en rätt spretig publik, så vi har ingen aning vad det blir för kväll på lördag. Men det är också sånt vi gillar, säger Niclas Jonsson.

Klubb Mono kommer att använda både över- och undervåningen på Watt på lördag. Dessutom ställer Kristofer Gustafsson ut konst. Supportakt är lokala Mohlavyr, som haft ett stänk av fransk chanson i sin musik, men nu rört sig i lite nya riktningar. Kvällen till ära släpps hennes nya singel inför albumet som kommer nästa år. Dj är duon som driver indielabeln Rough Talent, Timmy Bjärnebro och Martin Qvarfordt.

Den 2 november kommer Hurula och Arre! Arre! plus Tom Jerry Boman Dickson till Frimis. Hurula har visserligen spelat flera gånger tidigare i Örebro, men är en drömbokning för Mono-gänget.

– Särskilt efter det senaste albumet "Klass" som handlar om hans uppväxt i Norrland. Arre! Arre! har ett feministiskt budskap och tillhör vad som kallats en ny punkvåg med band som Gula gången och Vånna Inget.

– Det är en sån kväll vi tycker bäst om, med artister som känns viktiga. Det är något mer än bara nattklubb eller en partykväll – det blir en Mono-kväll.

► Arre! Arre! har lånat Genushistoriepoddens idé om mer eller mindre bortglömda kvinnor och transpersoner som utskrivits från historien, som namedroppas i låten ”Tell Me All About Them”.

