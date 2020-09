NY LÄSARFRÅGA: ”Våld och otrohet – varför kan vi inte lämna varandra?” ►Familjerådgivarna svarar

Fråga: ”Varför kan vi inte lämna varandra trots otrohet och våldsamhet?”

Jag har levt med min man i många år. Vi träffades på 1980-talet och efter att han sa att han älskade mig var han otrogen. Jag mådde så dåligt. Han sa omgående att även jag fick vara otrogen. Dessa ord var mer smärtsamt än själva otroheten.

Trots allt gifte vi oss, och fick barn. Ett antal år efter giftermålet skiljde vi oss – jag kunde inte komma över otroheten – men vi blev ett par på nytt. I dag lever vi utan känslor och allt är praktiskt i relationen.

Jag har under senaste åren slagit honom under vredesutbrott. Är så besviken och ledsen. Vi har gått i parterapi flera gånger. Vid ett tillfälle sa de att vi måste lämna varann eftersom våld finns med i relationen. Men det är svårt att lämna honom då vi båda befinner oss i ett beroendeförhållande. Jag tycker synd om honom. Jag är den starka och han den svaga.

Maria

Svar: "Det finns några tecken som kan indikera att man är beroende av sin partner”

Hej Maria!

Du berättar om ert komplicerade förhållande. Ni har varit tillsammans sedan 1980-talet, och ni har vuxna barn. Redan tidigt i relationen uppstod otrohet och kränkningar. Ni har försökt på många olika sätt komma till rätta med hur ni har det. Flyttat samman, gift er, skaffat barn, skilt er, flyttat samman igen, gått i parterapi men ingenting har hjälpt. Istället har det eskalerat och våld har fått en plats i relationen.

Du skriver att ni befinner er i ett beroendeförhållande, men inte vilket beroende. Det kan till exempel vara ekonomiskt eller känslomässigt. Vi har tolkat det som ett känslomässigt beroende.

Hur vet man att det är ett känslomässigt beroende och vad kan man i så fall göra åt det?

Känslomässigt beroende får förhållandet att istället för att vara en form av stöd bli ett hinder för utveckling och till och med försämra den mentala hälsan hos båda i relationen. Det finns några tecken som kan indikera att man är beroende av sin partner:

1. Om ditt förhållande först och främst orsakar lidande, såsom ledsamhet och ångest, och du känner dig oförmögen att byta riktning eller lämna det.

2. Om du inte ägnar dig åt några aktiviteter utanför förhållandet; hobbys, studier, karriär, vänner – allt du gör är med din partner.

3. Om du känner oförmåga att vara ensam. Kanske du blivit så van att dela all din tid med din partner att du inte längre vet vad du ska göra när du är ensam, eller är det kanske så att all oro överväldigar dig. Oro över att något kan hända partnern eller det denne ägnar sig åt.

4. Om du har tankar på eller tror att du inte kan leva utan hen, alternativt att ditt liv skulle sakna mening utan denne, att hen är hela din värld.

5. Till sist är svartsjuka ytterligare en bra indikator på ett beroendeförhållande eftersom den relaterar till osäkerhet och brist på kommunikation.

Känslomässigt beroende kan ha många orsaker. I vissa fall kan det bero på det faktum att vi inte fått lära oss hur man kan stå upp för sig själv och hantera eller överge en partner som sårat djupt, utan blir rädd för förändring och för att bli ensam. I svåra fall kan vi inte ens lämna den som utsätter oss för misshandel eller annan dålig behandling. Du berättar att i er relation är det du som misshandlar, men han har inte kunnat lämna dig. Det är ditt ansvar att hantera ditt aggressiva beteende snarast. Våld är aldrig acceptabelt.

Har vi eller får vi problem med vår självkänsla, finns en ökad risk att bli beroende av sin partner. Man kan bli beroende av att ens partner gör att man känner sig nöjd med sig själv, med beundran eller ger den säkerhet som inte finns hos en själv.

Vad anledningen än är så är partnerberoende i slutändan alltid ett problem för de som lider av det. Man behöver jobba med sig själv för att kunna etablera hälsosamma förhållanden.

Vi vet inte om du känner igen dig i något av detta. Du ställer ingen egentlig fråga till oss men uttrycker tydligt svårigheten att lämna din partner. Kanske kan följande råd hjälpa dig på vägen.

1. Var ärlig mot dig själv och försök hitta rötterna till ditt beroende, använd dig av punkterna ovan. När du hittat det som stämmer bäst in, reflektera över detta eftersom det kommer att vara en grundläggande pelare för att du ska kunna övervinna problemet.

2. Gör upp med din ensamhet. Hitta platser där du kan vara dig själv utan din partner och njuta av dem. Du kanske kan börjas på en kurs i något som verkar intressant. Kanske pröva yoga eller gå med i en vandringsgrupp. Det är viktigt att göra något på egen hand, där du inte är beroende av din partner. Detta för att stärka din självkänsla. Att lära känna sig själv sådan du är utan din partner.

3. Bli medveten om dina negativa tankar, framförallt svartsjuka och rädsla. Försök bli starkare än dessa. Bryt det negativa tankemönstret genom att ringa en god vän och tala ut om det, gå en promenad eller något annat som kan hjälpa dig.

4. Tala med din partner, för att han ska bli medveten om vad du genomgår och vilka förändringar du hoppas uppnå. Då kommer du att kunna stödja och förstå dig själv bättre. Kommunikation är grunden i ett förhållande.

5. Om du inte lyckas hitta ett sätt att uppnå förändring själv, finns alltid möjligheten att söka professionell hjälp.

Du avslutar med att skriva att du tycker synd om honom. Du är den starka och han den svage. Kanske det skulle vara den bästa hjälpen att ni samtidigt jobbar med er själva.

Familjerådgivarna

