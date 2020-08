Ny målsuccé för Karin Lundin – Kif Örebro tog tredje segern på senaste fyra matcherna

Två segrar på de senaste tre matcherna i ryggsäcken.

Kif Örebro åkte till Uppsala, för att ta det första klivet i damallsvenskans andra halva. Efter elva omgångar låg man sexa i tabellen, två hack över fjolårets åttondeplacering efter avslutad serie.

Just IK Uppsala mötte Kif på hemmaplan för bara elva dagar sedan, och vann med 2–1 efter ett sent avgörande mål. Tränaren Stefan Ärnsved hade inför returmötet varnat för att nykomlingarna trots att de haft det tufft poängmässigt är tunga och svåra att möta.

Och det var också Uppsala som tog ledningen. Efter 20 minuter kunde mittfältaren Nicole Odelberg Modin göra 1–0, assisterad av Cornelia Kapocs.

Men sju minuter senare var Karin Lundin framme – igen. Lundin gjorde sitt sjunde mål för året, och befäste sin position som målstarkast i Kif Örebro 2020, när hon satte det viktiga kvitteringsmålet.

Och mer skulle det bli, när Lundin även gjorde 2–1 med strax över 20 minuter kvar av matchen. Och med sitt åttonde mål för säsongen klev hon upp på en tredjeplats i damallsvenskans skytteliga.

Uppsala lyckades inte komma tillbaka efter det, och Kif kunde åka hem med sin tredje seger på de senaste fyra matcherna.

I nästa omgång, lördag den 29 augusti, spelar Kif Örebro mot Linköping hemma på Behrn arena.

IK Uppsala – Kif Örebro 1–2 (1–1)

Mål: 1–0 (20) Nicole Odelberg Modin, 1–1 (27) Karin Lundin, 1–2 (67) Karin Lundin.

Varningar, IKU: –. KIF: –.

Publik: –.

Domare: Robin Andersson.

Kif Örebro

Moa Öhman – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås – Lindsay Agnew (ut 71), Nathalie Hoff Persson (ut 85), Nellie Lilja, Freja Olofsson, Heidi Kollanen – Karin Lundin, Sara Lilja Vidlund (ut 46).

Avbytare: Mimmi Paulsson-Febo, Frida Abrahamsson (in 85), Frida Skogman (in 46), Ellen Carlsson, Cali Farquharson, Elin Bengtsson, Cajsa Åkerberg (in 71).