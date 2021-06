Ny politisk organisation utreds i Nora - ”Kanske ska vi ta bort utskott”

Just nu utreds hur den politiska organisationen i Nora kommun kan komma att se ut efter valet år 2022.

– Vi är mitt i dessa diskussioner just nu. Vi tittar bland annat på om vi ska behålla nuvarande organisation med utskott under kommunstyrelsen eller om vi ska ta bort utskott och införa fler nämnder istället, säger Tom Rymoen (M), ordförande i kommunstyrelsen.