Ny rättegång i batteriskandalen i februari: ”Det här är fortfarande ett levande ärende”

Under vecka 6 och 7 kommer hovrätten få sätta sig in i åklagarens bevisning och advokaternas försvar av sina klienter. Ursprungligen var prognosen att hovrättsförhandlingarna skulle ske sent i vår, men förläggs nu några månader tidigare.

I första hand kommer hovrätten att få samma bevisning presenterad för sig som tingsrätten i Örebro. Vittnesförhör från rättegången i maj kommer att spelas upp på video. Några nya förhör kommer dock att hållas på plats.

Riktigt hur förhandlingarna kommer att ske och vilka som kommer att närvara i rättssalen, med avseende på coronaapandemin, är ännu oklart.

Samtliga fyra åtalade överklagade sina domar och deras ombud lämnade tidigare i höstas in kompletterande uppgifter som kan stärka deras klienters sak.

Något motsvarande har kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin inte gjort.

– Vi har inte åberopat någon ny bevisning, men vi håller dörren öppen, säger hon, samtidigt som hon säger att hon var nöjd med utgången av tingsrättsförhandlingarna.

Tingsrätten gick helt på åklagarens yrkande och dömde samtliga fyra åtalade till fängelse och näringsförbud. För åklagarens del handlar hovrättsförhandlingarna därför primärt om att kunna bemöta eventuellt nya uppgifter från de åtalades advokater.

– Samtidigt så är det här fortfarande ett levande ärende. Polis och åklagare får fortsatt in nya tips och nya saker som rör det här fallet, säger Helena Eckerrot Flodin.

Det handlar bland annat om tips på platser i Örebro, Kumla och Eskilstunas kommuner, där personer misstänker att det dumpats giftigt batteriavfall. I första hand så skickas den informationen vidare till berörda kommuner, det är de som är tillsynsmyndigheter, för att de ska kunna undersöka platser som anges.

För att uppgifterna, om de är korrekta, skulle tas upp i hovrätten så krävs det att de har viss dignitet.

– Det handlar ju att titta på om man tror att det kommer att påverka utgången i målet, säger Helena Eckerrot Flodin.

Fakta

Så här blev domarna i tingsrätten

► Den tidigare vd:n på ett återvinningsföretag i Eskilstuna dömdes till fyra års fängelse och fem års näringsförbud.

► Ägaren till den gård i Hällabrottet där det grävts ner batteriavfall dfick tre års fängelse och näringsförbud under lika lång tid.

► Den tidigare styrelseordföranden i entreprenadföretag dömdes till ett års fängelse och tre års näringsförbud.

► Vd:n för batteriåtervinningsföretaget Urecycle dömdes till ett års fängelse och tre års näringsförbud.