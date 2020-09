Ny säsong med Hallsbergs jazz- och bluesklubb – se höstens konsertprogram: ”Det ska upplevas live”

När jazzkatten Mårten Franzson, jazz- och bluesklubbens ordförande, öppnar dörrarna in till puben och scenen i bottenplanet av hotell Stinsen i centrala Hallsberg väntar delvis nyinredda och uppfräschade lokaler därinne i mörkret. Bland annat har det gjorts runda fönster i väggen mellan ena pubdelen och själva konsertlokalen.

Mårten Franzson tänder lamporna och lägger fram höstens program på bordet.

Väggarna omkring honom pryds av storheter som Miles Davis, John Coltrane och Peps Persson i form av svartvita fotografier.

Senare storheter dyker upp på Stinsen i höst. Två av dem skulle ha spelat i våras, men en viss pandemi gjorde att endast tre av sju konserter gick att genomföra. Nu är förhoppningen att höstens sju planerade programpunkter blir av. Klubben kommer även att kunna arrangera konserter på femte våningen, om det är ledigt däruppe.

– Besked om detta från Stinsen kan vi få först några dagar före konserterna, säger Mårten Franzson.

Två av artisterna får revansch efter att ha strukits ur vårprogrammet, då coronapandemin satte käppar i hjulet.

– Hannah Tolf och ”Mutual Aquaintances” skulle ha spelat i våras. De finns med i höstens program, berättar Mårten Franzson.

Som tur var hann klubben ha årsmöte innan coronan lade en våt filt över hela samhället. Den 19 mars hölls det och då fick man in nya, yngre förmågor, berättar Mårten Franzson. Att föryngra både styrelsen och publiken har varit ett mål under många år. Därför är man även rätt öppna när det gäller vilka musiker man ”antar”. Allt måste inte vara jazz eller blues, även om det är huvudtemat för klubben, utan även pop eller andra genrer kan kvala in i repertoaren.

Sju konserter är planerade i höst. Den pågående coronapandemin innebär en viss oro och alla artister är underförstådda med att det kan bli programändringar med kort varsel, om pandemin skulle gå i en negativ riktning och myndigheternas restriktioner skärpas.

– Vi har sagt att går konserterna inte att genomföra får vi hitta ett nytt datum, säger Franzson.

Först ut är Claes Jansson, aktuell med nya plattan ”Ett ord till mina polare”. Han har besökt Stinsen flera gånger, senast för 2,5 år sedan.

10/10 kommer en av höstens höjdpunkter, nämligen Amanda Ginsburg. Hon är ett hett namn i jazz-Sverige som aldrig har spelat på Stinsen förut. Franzson lyfter fram ett annat guldkorn, Lisa Lystam, som spelar den 13 november.

Hans personliga favorit i programbladet är ”Anna Högberg Attack”, som spelar den 17 oktober. Hon och hennes band bygger mycket av musiken på improvisation.

– Jag älskar den typen av musik. Den ska upplevas live. Det händer en hel del och man är med när det händer. Det är inte förutsägbart och man känner att det är ett samspel. I bland ser man att de blir överraskade när de improviserar, berättar Mårten Franzson entusiastiskt.

Som vanligt är musikelever från Kävesta folkhögskola förband vid varje konsert.

När den sista tonen har klingat ut och julen närmar sig är det dags för styrelsen att kavla upp ärmarna inför nya utmaningar. Nästa år har klubben nämligen 30-årsjubileum och det ska självklart firas rejält.

De spelar hos jazzklubben i höst:

11/ 9 Claes Jansson/Thomas Arnesen Bluesband

26/9 Mutual Aquaintances

10/10 Amanda Ginsburg

17/10 Anna Högberg Attack

7/11 Fredrik Lindborg Trio med stråkkvartett

13/11 Lisa Lystam Family Band

21/11 Hannah Tolf

Fotnot: Biljetter går endast att boka via Tickster. Eventuellt överblivna biljetter säljes vid dörren. Ring 073 - 070 89 91.