Ny seger för Örebro Hockey – efter debutmål för Rendulic

Det var dags för årets tredje träningsmatch, efter förlusten i Västerås och den totala krossen av Djurgården.

Örebro ställde Jonas Arntzen i kassen från start. Daniel Muzito-Bagenda hade flyttats ut på en kant, till förmån för Ludvig Rensfeldt som var tillbaka efter att ha vilats under den senaste matchen.

Den här gången vilades Joonas Rask, och satt på läktaren tillsammans med Mathias Bromé som blev klar för en återkomst till Örebro Hockey först under tisdagsförmiddagen.

Från juniorsidan deltog Filip Forsmark som sjundeback, och Elias Ekström som extraforward.

Under matchens första powerplay tog Örebro ledningen genom nyförvärvet Borna Rendulic. Detta med ett otagbart skott, efter ett fint förarbete av Robin Salo och Robert Leino. Målet blev kroatens första i den röda tröjan.

Den första perioden slutade 1–0 till hemmalaget, som mycket väl hade kunnat ha en större ledning sett till att kontrollerade perioden och hade flera chanser.

Istället utökade man tidigt i den andra perioden. Efter en och en halv minuts spel var Oliver Eklind framme tryckte in returen på ett skott av Robin Kovacs.

Även i den andra perioden tryckte Örebro på, men utan att få med sig fler fullträffar.

Leksand skulle dock få in en reducering, strax över sex minuter in i den tredje perioden. Nils Åman tog sig fram på högerkanten, och spelade in till Mattias Ritola som satte in 2–1 – vilket också blev matchens slutresultat.

Robin Kovacs hade en puck inne med åtta minuter kvar att spela, men målet vinkades bort direkt då Linus Öberg var i målgården.

Bara någon minut senare hade Örebro ännu en puck i buren, men den här gången dömdes målet bort på grund av en hög klubba på Daniel Muzito-Bagenda. Domare Wolmer Edqvist dömde först mål, men fick lov att ändra sig.

Matchen blev Örebro Hockeys andra seger på de tre inledande träningsmatcherna, efter förlust med 2–0 mot Västerås och seger mot Djurgården med 10–1.

Matchfakta

Första perioden: 1–0 (09.00) Borna Rendulic (Robert Leino, Robin Salo), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–0 (01.30) Oliver Eklind (Robin Kovacs, Max Lindholm), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–1 (06.12) Mattias Ritola (Nils Åman).

Domare: Wolmer Edqvist och Christoffer Holm.

Publik: –

Örebro Hockey

Målvakter: Jonas Arntzen (Jhonas Enroth).

Backpar: Jonathan Andersson, Rasmus Rissanen – Lukas Pilö, Robin Salo – Stefan Warg, Gustav Backström. Sjundeback: Filip Forsmark.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Oliver Eklind – Max Lindholm, Robert Leino, Robin Kovacs – Daniel Muzito-Bagenda, Ludvig Rensfeldt, Emil Larsson – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson. Extraforward: Elias Ekström.

Leksand

Målvakter: Axel Brage (Janne Juvonen).

Backpar: Matt Caito, Jonas Ahnelöv – August Berg, Johan Fransson – Patrik Norén, Daniel Gunnarsson – Lucas Nordsäter, Calle Själin.

Kedjor: Isak Rosén, Patrik Zackrisson, Emil Heineman – Daniel Olsson-Trkulja, Nils Åman, Mattias Ritola – Oskar Lang, Otto Paajanen, André Hult – Fredrik Forsberg, Jon Knuts, Martin Karlsson.