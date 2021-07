Ny stabil runda av Johanna Gustavsson – klättrar mot topp tio

Det har varit tufft för spelarna i Big Green Egg Open att leverera riktigt låga scorer. Under den andra dagen klarade endast 17 spelare av att gå banan under par och sammanlagt efter två spelade rundor hade endast 14 spelare en score under par.

Precis efter de 14 landar örebroaren Johanna Gustavsson in. Hon följde nämligen upp torsdagens parrunda med ett nytt 72-slagsvarv på banan i Arnhem, Nederländerna. Det efter tre birdies och tre boogies, även det en kopia av torsdagens runda.

Därmed går Gustavsson från en 24:e-plats upp som delad 15:e inför de avslutande två rundorna. Hon är med det bästa svenska tillsammans med Anna Magnusson. Cutten drogs vid 65 spelare och således får Gustavsson spela vidare med god marginal.

Leder gör finska Sanna Nuutinen och australiensiska Stephanie Kyriacou på sex slag under par.