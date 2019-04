Ny ständig sekreterare är vald – men Svenska Akademien är fortsatt hemlighetsfulla: ”Jag kan inte tacka ja”

Valet av ny ständig sekreterare skedde under det traditionsenliga torsdagsmötet i Börshuset i Stockholm.

Listan med potentiella kandidater var inte lång. Tre personer kunde komma i fråga, men en av dem – juristen Eric M Runesson – hade redan tidigare avskrivit sig själv från uppdraget.

– Jag kan inte tacka ja, jag är nyutnämnd domare i Högsta domstolen och det är ett heltidsarbete, sade han till TT.

Därmed stod valet mellan litteraturforskaren och författaren Mats Malm och språkforskaren Tomas Riad. Malm trädde in i Svenska Akademien så sent som i december förra året, men brukar beskrivas som en "arbetshäst" med stor kapacitet. Riad har suttit i Akademien sedan 2011 och vikarierade under en period som ständig sekreterare när Sara Danius var sjukskriven.

Hur ledamöterna har röstat kommer inte att avslöjas, konstaterar Anders Olsson.

– Vi går inte ut med någon information kring det, bara att vi har gjort ett stadgeenligt val av sekreterare.

Anders Olsson har varit ständig sekreterare i Akademien under en kort, men mycket stormig period i institutionens historia. Han tog över efter Sara Danius när hon lämnade posten i april förra året. Den 1 juni fyller han 70 år och faller då för åldersstrecket. Tanken är att den nye ständige sekreteraren ska ta över i den vevan.

Sara Ullberg/TT