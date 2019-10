Ny storseger för Örebro – andra raka vinsten: ”Säsongens kanske bästa insats”

Örebro inledde strålande och tog kommandot i matchen. Då kom också ledningsmålet när Christopher Mastomäki som stal pucken på offensiv blå från Skellefteåbacken Jonathan Pudas och sedan tryckte sig in på kassen och satte 1–0.

Hans kedja med Marcus Weinstock och Glenn Gustafsson var inte klara där. I slutminuten sköt Aaron Irving ett skott som letade sig fram till Gustafsson framför mål. Han kunde sedan trycka in sitt fjärde mål för säsongen, målskytt för andra matchen i rad.

Örebro fortsatte riktigt bra inledningsvis i tredje och utökade ledningen när den defensive giganten Rasmus Rissanen dundrade in sitt första mål i SHL.

Men sedan gick hemmalaget ner sig och Skellefteå tog över kommandot. Reduceringen kom från Oscar Möller.

Gästerna låg på för mer och Örebro såg tröttkört ut. Men än en gång fick laget in ett sent mål. Sakari Salminen kom två mot en med Mathias Bromé. Finländaren gick själv och fintade bort Oskar Östlund i målet innan han lyfte in 4–1.

Ett enormt viktigt mål som gav hemmalaget andrum. I tredje perioden hade de fullständig kontroll på det som hände och Skellefteå var aldrig nära att hota. Gästerna plockade målvakten men det slutade med att Marcus Weinstock satte 5–1 i tom bur.

6–1 i torsdags och 5–1 den här aftonen. Och det efter en insats som förmodligen var säsongens bästa.

Matchens oväntade

Rasmus Rissanen är känd som en defensivspecialist. Hade inför matchen inte gjort mål i seriesammanhang på två säsonger. Men nu klev han fram och satte sitt första i SHL. Och som han gjorde det. Direktskottet vittnade snarare om en stor målskytt än en defensivspecialist.

Matchens favoriter

Kedjan med Marcus Weinstock, Christopher Mastomäki och Glenn Gustafsson har varit Örebros bästa hela säsongen. Mot Skellefteå var de bäst på nytt. Gör ett enormt jobb i varje byte men är också farliga offensivt och levererar där. Kedjan har blivit en favorit för publiken.

Matchens stjärnor

1. Rasmus Rissanen

Är brutalt bra just nu. Släpper inte förbi någon och är ett monster i defensiven. Visade också oväntade offensiva skills med sin kanon fram till 3–0. En riktig klippa.

2. Christopher Mastomäki

Vilken gigant han har blivit. Påpassligt mål men framför allt väldigt nyttig. Vinner närkamper och drar ett stort lass defensivt med sitt stor jobb. En kapten ut i fingerspetsarna.

3. Glenn Gustafsson

En annan som tagit enorma kliv. Fortfarande fysisk och nyttig på det sättet. Men är betydligt rappare på rören och rörligare. Och skickligare. Målskytt igen. Ser riktigt bra ut.

Matchfakta

Örebro–Skellefteå 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (06.37) Christopher Mastomäki (Marcus Weinstock). 2–0 (19.22) Glenn Gustafsson (Aaron Irving, Christopher Mastomäki).

Andra perioden: 3–0 (05.33) Rasmus Rissanen (Sakari Salminen, Ryan Stoa). 3–1 (11.54) Oscar Möller (Andreas Wingerli, Philip Broberg). 4–1 (19.23) Sakari Salminen (Rasmus Rissanen).

Tredje perioden: 5–1 (16.05) Marcus Weinstock (Marcus Weinstock), mål i tom kasse.

Skott: 29–29 (9–7, 13–14, 7–8)

Utvisningar: ÖHK 6x2. SAIK 4x2.

Domare: Daniel Winge, Johan Nordlöf

Publik: 5162.

Örebro

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backpar: Rasmus Rissanen, Kristian Näkyvä – Stefan Warg, Jonathan Andersson – Aaron Irving, Gustav Backström. Sjundeback: Alfred Barklund.

Kedjor: Marcus Weinstock, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Shane Harper, Ludvig Rensfeldt, Joonas Rask – Sakari Salminen, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Max Lindholm, Daniel Muzito-Bagenda, Viktor Lodin. Extraforward: Linus Öberg.

Skellefteå

Målvakter: Oskar Östlund (Gustaf Lindvall)

Backpar: Jonathan Pudas, Arvid Lundberg – Petter Granberg, Niclas Burström – Filip Berglund, Philip Broberg. Sjundeback: Jacob Andersson.

Kedjor: Adam Pettersson, Andreas Wingerli, Jonatan Berggren – Joakim Lindström, Tom Pyatt, Robin Alvarez – Oscar Möller, Linus Lindström, Jesper Frödén – Pontus Widerström, Jacob Olofsson, Richard Hugg. Extraforward: Albin Eriksson.