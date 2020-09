Ny telefonjour – Emma lyssnar på dina minnen från 50- och 60-talet: ”Det finns så många fantastiska historier där ute”

En telefonjour dit man kan ringa och berätta sina minnen från svunna tider, alltså. Berätta!

– Ja, det är så viktigt att alla får bli lyssnade på och får berätta sin historia. Och speciellt nu under corona är det många äldre som sitter ensamma och inte kan komma ut på aktiviteter eller träffa anhöriga och som inte har någon som lyssnar. Då kan de ringa den här jouren, så lyssnar jag.

Vad är bakgrunden?

– "Ring så pratar vi" som det heter, är en del i ett projekt hos Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län där jag arbetar, som finansieras av Socialstyrelsen. Det heter "God dag god dag. Minns du 50- & 60-talet?" och riktar sig till alla över 61 år och syftar till att främja social samvaro för seniorer. I projektet har vi efterlyst minnen och håller i interaktiva föreläsningar som varvas med publikens minnen, allsång och musik, hos olika organisationer över hela länet. Men det finns hur mycket minnen som helst från den här tiden, har vi märkt, så då kom vi på det här med en telefonjour. Genom "Ring så pratar vi" får man en chans att minnas tillbaka tillsammans med någon annan.

Hur funkar det?

– Den startar nu på måndag, och så kör vi alla måndagar mellan klockan 9 och 13 fram till och med den 26 oktober. Om många ringer hoppas vi att vi kan fortsätta med en telefonjour även efter denna period. Så är du över 61 och vill berätta är det bara att ringa till mig.

Och vem är du som lyssnar?

– Jag heter Emma och jobbar med det här projektet på Studieförbundet vuxenskolan. I grunden är jag teaterpedagog och personligen är jag väldigt intresserad av Hasse och Tage och Monica Zetterlund. På så vis har jag också läst mycket om- och blivit intresserad av 50- och 60-talet i stort - allt hände ju då! Så det kommer bli ett utbyte tänker jag, där den som ringer in berättar sina minnen och så möts vi där över generationerna. Det får vara vilken typ av minnen som helst, både glada och sorgliga.

Så vad hoppas du på nu?

- Att folk ringer in och att de känner att deras historia är viktig och att det finns någon som lyssnar. Jag önskar att det här ska bli kontinuerligt och att de som ringer in ringer in en första gång och så kanske jag kan ringa upp en andra. Det finns så många fantastiska historier där ute som folk har varit med om. Jag märker det inte minst när jag är ute och föreläser. Många av de äldre som jag har pratat med upplever det som att ingen vill lyssna på deras minnen från den här tiden. Nu tänker jag att jag kanske kan bli den personen.

Avslutningsvis, vad är numret?

– 070-885 10 03.