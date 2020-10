Nya arbetsmetoden ska förebygga våld i hemmet: ”Kan vara skillnaden mellan liv och död”

Statistiskt sett är den farligaste platsen en kvinna kan vistas på hennes egna hem. Åtminstone om hon är tillsammans med en närstående man. I snitt mördas 17 kvinnor av sin nuvarande, eller före detta, partner i sitt eget hem varje år. Utslaget på ett år innebär det ett mord var tredje vecka. För att försöka motverka detta har Ljusnarsbergs allmännytta nu infört en arbetsmetod som heter Huskurage.

– I många fall där kvinnor har blivit mördade eller misshandlade i sitt hem har grannar hört bråket som lett till mordet. Grannar som helt enkelt har valt att ignorerat stöket de hört genom väggen. Huskurage går ut på att få grannarna att reagera, säger Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsbergs kommun.

Därför har de ledande partierna i Ljusnarsbergs kommun nu bjudit in styrelserna i kommunens bostadsrättsföreningar under onsdagen. Under dagen ska styrelserna få information om Huskurage och bli tilldelade boken, Huskurage - från oro till omtanke. Samtidigt som styrelserna ska få en chans att diskutera sitt eget arbete inom föreningarna.

– Våld i hemmen har ökar sedan pandemins utbrott. Därför kände vi att frågan har aktualiserats ytterligare nu. I Ljusnarsberg har vi inte sett någon ökning än, men vi ville vara på frågan och sätta in åtgärder innan en eventuell ökning sker, säger Ewa-Leena Johansson.

Tanken bakom arbetsmetoden är att de boende i ett lägenhetshus ska gå ihop och vara överens om att de ska agera när de hör våldsamma bråk eller liknande hos sina grannar. Ewa-Leena Johansson menar att det är viktigt att man som privatperson ska inse hur betydelsefullt det faktiskt är att reagera när man hör något som inte låter riktigt.

– Det kan vara skillnaden mellan liv och död. Oftast behöver man inte göra något stort. Att gå och knacka på hos de som bråkar eller slå i väggen räcker många gånger. Att enbart markera att någon hör vad som försiggår kan stoppa våldet, säger hon.

Hon tillägger även att om man känner sig otrygg med att agera ska man istället kontakta polisen och berätta för dem vad som pågår.

Trots att det inte finns några indikationer på att våldet har ökat i Ljusnarsberg är Ewa-Leena Johansson medveten om att det finns ett stort mörkertal när det gäller våld i nära relationer. Just därför jobbar kommunen ständigt med dessa frågor.

– Vi försöker att belysa problemet och informera allmänheten om vad de kan göra. Huskurage är en del i det arbetet. Nu får vi se vilket gensvar det får. Blir det positivt finns det möjlighet att vi sätter in fler liknande åtgärder, säger hon.