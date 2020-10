Nya coronabeskedet från IFK Hallsberg – seriepremiären skjuts upp

Tidigare i veckan kom beskedet att IFK Hallsberg hockey ställer in all A-lagsverksamhet efter att ett antal spelare i truppen hade testats positiva för corona. Under torsdagskvällen höll föreningens covidgrupp ett möte för att få en bild över hur läget ser ut i laget.

– A-laget har nu fyra konstaterade fall och två som väntar på provsvar. Senaste sammankomsten var bortamatchen mot Hällefors den 20 oktober, därefter har man inte haft några aktiviteter. Därför anser vi att vi har lyckats stoppat spridningen i A-laget genom att snabbt stänga ner deras verksamhet, säger Leif Gustafsson, ordförande i IFK Hallsberg hockey.

Dock har A-lagstruppen beslutat att inte ha några sammankomster förrän tidigast onsdag nästa vecka. Detta gör att seriepremiärmatchen mot Kil på söndag blir inställd.

– Det beslutet tog vi redan i onsdags.

– Vi kommer ha ett nytt möte med vår covidgrupp på måndag för att göra en ny inventering om hur läget ser ut i föreningen. Efter det kommer vi besluta när A-laget kan börja bedriva sin verksamhet igen, säger Leif Gustafsson.

Även ett par spelare från J20-laget har under veckan fått avstå från att delta i klubbens verksamhet eftersom de var med och spelade mot Hällefors förra veckan. Men det visade sig att ingen av spelarna hade blivit smittade och därför kan lagets verksamhet pågå som vanligt.

– En av J20-spelarna blev förkyld några dagar efter matchen. Han har testats och fått ett negativt svar för covid-19. Inga ytterligare fall har rapporterats från det laget, säger Leif Gustafsson.

Däremot har J18-laget haft ett fall av corona. Den spelaren är nu friskförklarad, men för att vara på den säkra sidan har föreningen valt att ställa in all verksamhet för laget fram till covidgruppens möte på måndag.

Trots att det finns smitta i två av IFK Hallsbergs lag anser föreningen att det inte finns en allmän smittspridning inom föreningen.

– Genom att snabbt stänga ned verksamheten för de drabbade lagen har vi minskat risken att det sprids till fler lag i vår, eller andras, föreningar, säger Leif Gustafsson.