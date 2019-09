Nya glädjebeskedet i kväll: Trots konkursen – Vings flygningar går som vanligt i morgon: "Åter igång"

Det meddelar Ving på sin hemsida på måndagskvällen:

"Vi kan nu meddela att flygen tas i trafik under tisdagen den 24/9 och att Vinggruppens verksamhet därmed åter är igång. Har du en inbokad resa på tisdagen kommer ditt flyg att gå som normalt. Om tidtabellsändring skulle ske, informerar vi via sms till inbokade kunder. Kunder som befinner sig på resmålen och väntar på hemresa kommer att få besked om tidtabell via sms."

Magnus Wikner, vd för Vinggruppen i Norden, är nöjd med att man kan erbjuda sina kunder snabb lösning:

"Samtidigt som jag bedrövas över att Thomas Cook Group med alla deras medarbetare och trogna kunder i många länder drabbats av konkursen, så är mitt ansvar här i Norden och för Vinggruppens fortsatta resa. Vi har ett stort ansvar för våra kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners och därför är jag väldigt glad att vi så snabbt kunnat få till en lösning för att fortsätta satsa på den nordiska verksamheten", säger han i ett pressmeddelande.

Artikeln uppdateras.

