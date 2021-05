Nya jätteresultatet för Fares bolag – örebroarens egna ord: ”Var tvungen att höra med min ekonomikille”

Josef Fares har kanske främst gjort sig känd för gemene svensk som regissör. Han radade upp succéer under tidigt 00-tal med bland annat Jalla, Jalla och Kopps där brorsan Fares Fares spelade huvudroller.

Men sedan filmen Farsan 2010, med pappa Jan Fares i en huvudroll, så har det inte blivit särskilt mycket film för örebroaren.

Istället har Josef Fares, uppväxt i Örebro sedan tioårsåldern, gjort succé inom spelbranschen med studion Hazelight.

Under våren släpptes studion sitt andra spel, It takes two, till bland annat PC, Xbox, PS4 och PS5.

Det har sålt en miljon exemplar första månaden, enligt bolaget självt, och har fått lysande recensioner.

IGN, en av de riktigt stora publikationerna om tv- och datorspel, kallar spelet för "spektakulärt" och menar i sin recension på Youtube att det "bubblar över av kreativitet".

Och flera andra stora spelrecensenter stämmer in i bedömningen.

Sajten Metacritic, som sammanställer recensioner, menar att 89 procent av omdömena är positiva.

Men, det är inte bara spelen som går bra.

Hazelight gjorde 74 miljoner i vinst före skatt 2020, enligt Dagens Industri.

Totalt har bolaget nu gått 300 miljoner plus sedan 2018, rapporterar sajten.

”Jag var tvungen att höra med min ekonomikille vad det egentligen var för siffror vi redovisade, så dåligt insatt är jag. Jag bryr mig inte om det ekonomiska utan tar hjälp av folk jag litar på. Visst är det skitkul att det går bra, men det är inte det som triggar mig", säger Josef Fares till Di.

Han framhåller i intervjun med Di att det är kreativiteten och inte pengarna som som driver honom.

Han är själv ensam ägare av bolaget och ständigt involverad i utvecklingen av spelen, men trots framgångarna har han inga planer på att börsnotera Hazelight.

"Jag skulle aldrig börsnotera bolaget. Ingen ska säga till mig vad jag får och inte får göra. Företag kan inte växa konstant, man måste få fatta korkade beslut ibland”, säger han.

Det är inte första spelet som gör succé.

Även A way out, som släpptes 2018, har sålts miljontals gånger. Det har NA rapporterat tidigare.