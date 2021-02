Nya målvakten om tuffa konkurrensen, första samtalet till Kif och hjälmen: ”Märkte jag gick fegare in i situationer”

Efter att i två allsvenska säsonger satsat på jämna målvaktspar, hård konkurrens och uttagningar match för match valde Kif Örebro att prioritera om i spelarbudgeten i höstas.

Den allsvenska klubben skrev ett nytt tvåårsavtal med U23-landslagskeepern Moa Öhman och tackade av Mimmi Paulsson-Febo.

Men bara några dagar senare skrev likväl tungt allsvenskt meriterade Tove Enblom, 26, på för Kif. Orsaken? Efter att ha åkt ur med Umeå, där hon var given etta i fjol, hörde hon själv av sig till Örebro. Hon var redo att flytta ned och spela för en billig peng, för att få chansen att stanna på allsvensk nivå. Klubben nappade.

– Det stämmer att det var jag som visade första intresset. Jag kände att jag verkligen ville fortsätta spela damallsvenskt, och då tyckte jag att Örebro kändes som rätt alternativ. Därför hörde jag av mig, och det gick att lösa, säger hon.

För laget innebär det fortsatt stenhård konkurrens på målvaktspositionen. Efter fyra träningsveckor spelar Kif på lördag säsongens första träningsmatch, och det är långt ifrån givet vem av Öhman och Enblom som kommer att ha växt ut till etta när allsvenskan drar igång om tio veckor.

– Jag är aldrig nöjd med att sitta på bänken, man gör allt för att få spela. Men att Moa var här var också en av anledningarna till att jag tyckte att Örebro var ett bra alternativ – jag känner henne sedan tidigare och vet att hon är en bra tjej och en bra målvakt och vi kommer få en bra konkurrenssituation där vi kan sporra varandra och där det blir bra konkurrens på träningarna. Sedan får man ta den roll man får match för match. Får man inte spela så stöttar man den andra till 100 procent, det är inga konstigheter, säger Enblom.

2018 vaktade hon målet i just lördagens motståndarlag IFK Kalmar, som då var uppe och gjorde sin hittills enda säsong i allsvenskan. Det blev en smärtsam säsong: Bara tre poäng på 22 matcher och 14–82 i målskillnad placerar laget på 112:e plats av 114 lag i damallsvenskans maratontabell.

I fjol blev laget fyra i elitettan.

– Det är inte så många spelare kvar från min tid där, men det ska ändå bli kul att möta just Kalmar och framförallt jättespännande att dra igång med matcher. Vi har inte spelat så mycket på stor plan än så länge och vi ska nog inte ha för stora förväntningar i början eftersom Rickard (Johansson, ny tränare i Kif) håller på att sätta ett nytt spelsätt. Vi har många bitar som vi behöver nöta på, säger Enblom.

Det är inte klart vem som kommer vakta målet på lördag, men om det blir Enblom kommer alla som ser matchen med säkerhet notera att hon – liksom allt fler målvakter – spelar i hjälm. Orsaken är flera incidenter som höll henne borta i inledningen av 2019 års säsong.

– Jag hade flera hjärnskakningar på kort tid, det var både närskott i ansiktet och knän och fötter i huvudet när man var ute och gled. Vi bestämde i teamet i Umeå att jag skulle köra med hjälm, och det har fungerat superbra, jag har inte haft någon hjärnskakning sedan dess, berättar hon.

– Jag tycker att det känns som en trygghet, det gör att jag kan fortsätta spela tufft och aggressivt och gå modigt in i duellerna utan att veka. Under tiden som gick från att vi beställde hjälmen tills vi fick den märkte jag att jag gick in lite fegare i situationerna just eftersom jag visste att det inte får hända igen. Men nu kan jag vara orädd.

Efter premiären mot Kalmar ställs Kif Örebro nästa lördag mot seriekonkurrenten Linköping.