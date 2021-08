Nya matchtröjan ska hjälpa Örebro Stadsmission: ”Vill bidra till ett bättre Örebro” • Skänker alla intäkter

Örebro Hockey har de senaste åren haft en särskilt utvald försäsongspartner som synts på matchtröjorna i träningsmatcherna.

Samma sak i år när Örebro Stadsmission kommer att vara klubbens partner under försäsongen. Det som dock skiljer från tidigare är att klubben inte kommer dra in några egna intäkter på samarbetet utan kommer fokusera på att få in pengar till Örebro Stadsmission som bedriver social verksamhet för människor som lever i utsatthet.

– Det är en organisation som vänder sig till alla och det gör vi med. De exkluderar ingen och det tycker jag är helt rätt. Vi träffade dem innan sommaren och frågade vad de vill göra och om de är intresserade. Det är en win–win. Vi använder vårt varumärke och stärker det och visar att Örebro Stadsmission finns och hjälper dem att bedriva verksamhet, säger Jonas Almqvist.

Örebro presenterade under tisdagen sina försäsongströjor. Tröjorna kommer efter den sista träningsmatchen att säljas till partners.

– Hundra procent av intäkterna går till Örebro Stadsmission. Vi känner att det är ett bra läge. Det är många som är utsatta och vi känner att vi har möjlighet att hjälpa.

Försäsongströjorna är bara ett första steg på ett längre samarbete, hoppas Jonas Almqvist.

– Vi har haft lite kontakt innan men har inte hittat rätt. Nu kände vi dock att är rätt och att det kan bli långsiktigt. Vi skriver ett samarbetsavtal nu över säsongen där vi ska ha fler aktiviteter och vi börjar här. Det känns som en bra organisation att samarbeta med.

Vad drar ni själva för nytta av samarbetet?

– Egentligen är det att vi visar att vi bryr oss om örebroarna och att vi inte bara tänker på sport. Vi vill bidra till ett bättre Örebro och det här är ett lämpligt sätt att göra det på. Vi får ju ganska mycket uppmärksamhet i media och på det här sättet blir det väl en dubbel effekt. Inte bara att de får ekonomisk ersättning utan också att vi visar att de finns. Vi ser stor nytta i att vi inte bara tänker på oss själva, säger Almqvist.

Örebro Stadsmission ser fram emot samarbetet med Örebro Hockey.

– För oss är det en fantastisk möjlighet att bli lyfta och stöttade av en idrottsförening i stark medvind. Få klubbar har på samma sätt som Örebro Hockey lyckats vinna och engagera hela Örebro. I förlängningen hjälper de oss att kunna hjälpa ännu fler av de människor som idag saknar hopp om framtiden, säger Fredrik Karlsson på Örebro Stadsmission i ett pressmeddelande.

Fakta

Det här är Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmission är en hjälporganisation som bedriver social verksamhet i Örebro län. Det är en politiskt obunden organisation som utgår från en kristen humanistisk värdegrund. Örebro Stadsmission hjälper människor som lever i utsatthet för att bidra till förändring och utveckling.

Här kan du läsa mer om Örebro Stadsmission.