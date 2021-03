Nya råd ger fler tider till de över 80 år: ”Styr om vaccinet till de allra äldsta”

Astra Zenecas vaccin har fram till för någon dag sedan bara getts till de som är 64 år eller yngre. Men nu visar nya studier från Storbritannien att vaccinet har bra skyddseffekt även för äldre. Folkhälsomyndigheten gick därför ut och ändrade rekommendationen, och regionen hade några timmar på sig att kasta om planeringen.

– Det här började pang bom, säger Erik Fredholm. Vi gör nu om all kommunikation och all tidsbokning.

Vad innebär det här konkret?

– Det innebär att vi nu styr om vaccinet till de allra äldsta. Vi kommer att ha fler tider till de över 80 år.

Astra Zenecas vaccin har hittills getts till de som arbetar inom vården och LSS, slutar man nu vaccinera där?

– Vi har ju kommit igång snabbt med sjukvården och vi stänger inte av den vaccineringen men takten kommer att avta när vi styr om vaccinet till de äldsta, säger Erik Fredholm.

NA har tidigare berätta om biverkningar av Astra Zenecas vaccin. Till exempel har flera som jobbar på akuten fått feber efter sprutan. Alla biverkningar ska helst rapporteras in till Läkemedelsverket. Där hade man i torsdags fått in närmare 8000 rapporter om misstänkta biverkningar från de tre vaccin som just nu används i Sverige; Astra Zenecas, Pfizer-Biontechs och Modernas.

Biverkningarna handlar framförallt om feber, frossa och huvudvärk. Man kan se i Läkemedelsverkets databas att för Örebro län har det bara kommit in ett rapporterat fall om biverkning av Astra Zenecas vaccin, 15 från Pfizers, och inget från Modernas.

Varför är det så få inrapporterade fall?

– Den som drabbas måste själv rapportera in biverkningar. Det står på det kort som man får när man har vaccinerats. Man kan också få hjälp att anmäla det här från sin vårdcentral eller vaccinationsnod, men i grunden är det den enskilde själv som måste anmäla det, säger Erik Fredholm.

Alldeles i början av vaccineringen så hade man inte kort från Astra Zeneca. Det innebär att de som vaccinerades den första och andra veckan inte fick information om hur man ska rapportera. Men de här vaccinationskorten ska nu finnas. Erik Fredholm uppmanar alla att skicka in eventuella biverkningar till Läkemedelsverket. Där samlas allt för att man sedan ska kunna se vilka effekter ett vaccin har.

Regionen är på väg att införa ett nytt bokningssystem för vaccination. Tidigare har man sagt att det skulle införas från och med vecka 10, men det är nu uppskjutet.

– Det tar några veckor till, säger Erik Fredholm, men det innebär ingen jättestor skillnad för allmänheten.

Fakta: Så mycket vaccin får länet vecka 10

Inför vecka tio har Region Örebro län fått 6 800 doser vaccin. Doserna fördelas mellan regionens vaccinationsmottagningar och kommunerna.

I Örebro län har 24 511 personer fått sin första dos vaccin och 9 148 personer den andra. Det innebär 10,01 respektive 3,73 procent av länets befolkning.

De som kan boka tid för vaccination är:

► Du som är 80 år och äldre.

► Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.

► Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

► Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.

► Du som arbetar med personer som har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent.

Personal inom hälso- och sjukvården vaccineras också, de får information om när det är dags från sin arbetsplats.