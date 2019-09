Nyckelbensbrott på viktiga kuggen – Rynninge föll: "En riktigt jobbig skada"

– Totalt sett gör vi inte en tillräckligt bra match, vi var inte riktigt där. Kanske berodde en del på skadorna, men mer mentalt än att de spelare som ersatte var dåliga. Nyköping var helt enkelt bättre idag, säger Rynninges tränare Stellan Carlsson.

Hemmalaget tog tidigt ledningen, Marcus Burman i fjärde minuten. Minuten senare föll mittbacken Mathias Florén olyckligt.

– Sannolikt handlar det om ett nyckelbensbrott. En riktigt jobbig skada, om det är så är det resten av säsongen. Florén är en viktig pjäs för oss, som ger laget energi, säger Carlsson.

Nyköping ägde första halvlek, men på övertid kunde Martin Springfeldt kvittera ändå.

– Inte särskilt rättvist, men vi fick in en boll och en fribiljett in i matchen. Och vi började andra halvlek bra, men när de nickade in 2–1 på hörna så var det inget snack efter det.

Oskar Wickman gjorde det målet, och Marcus Burman gjorde sedan 3–1, och Rynninge fick vända hem utan poäng.

Ett Rynninge som kom från en bra period.

– Ja, vi har haft några bra matcher, kunnat matcha i stort sett samma elva. Nu kunde vi inte det idag, och jag tror att det satte sig lite i huvudet på killarna. Lite synd att vi slarvade bort gratischansen som vår kvittering var, men vi har kvar att möta lagen under oss i tabellen, som Gefle och Team TG. Det kommer att bli viktigt.

Tidjani "Teddy" Diawara, lagets specielle målskytt, klev av uppvärmningen med känning i ljumskarna.

– Vi ville inte riskera att han blir värre skadad, "Teddy" är viktig för oss och vi vill ha honom frisk under höstspurten.

Rynninge håller sig trots förlusten kvar ovanför kvalstrecket nedåt.

Fakta

Nyköpings BIS–Rynninge IK 3–1 (1–1)

Mål: 1–0 (4) Marcus Burman, 1–1 (45+2) Martin Springfeldt, 2–1 (62) Oskar Wickman, 3–1 (69) Marcus Burman.

Hörnor: 4–3.

Varningar: 3–1.

Publik: 157.