NYHETSDAGEN:► Bötfällde Gustav flyttar ►Donald öppnar nytt►Se inbrottet i cockpit

Här gör dom inbrott - i planen på Örebro flygplats ►Se mobilfilmerna inifrån cockpit ► ”Mycket knappar och skit”

Efter ett stort polispådrag kunde sex personer gripas en natt i mars 2019 efter att ha tagit sig in på Örebro flygplats. NA Krim-tv kan nu visa inbrottstjuvarnas egna mobilfilmer inifrån flygplanen.

Tröttnade på kaoset – nu flyttar bötfällde Gustav från stadsdelen i Örebro: ”Stökigt här hela tiden”

Parkeringssituationen och kaoset i Södra Ladugårdsängen fick Gustav Johnsson och hans sambo att tröttna. Nu flyttar de från stadsdelen i Örebro, efter bara ett år i nya lägenheten.

– Vi blev så trötta på det här området, det kändes som om ingenting funkade, säger Gustav.

Donald öppnar ny golfhall i Örebro – mitt under pandemin: ”Folk kommer alltid kalla en galen”

Mitt under pandemin slår Donald Pearson upp portarna till en ny golfhall i Örebro.

– Folk kommer alltid kalla en galen, men livet går ut på att ta risker, säger han.

Landshövding på turné under friluftsåret: ► Isfiske ► Geocaching ► Snöskovandring

I år är det Friluftslivets år i Sverige. Det uppmärksammar landshövding Maria Larsson genom att testa olika tolv olika aktiviteter i länets tolv kommuner.

Kvinna rånad i gångtunnel – polisens efterlysning: Två män • ”En smal” • ”En lite kraftigare” • Söker vittnen

Kvinnan rånades av två män i en gångtunnel mellan Vivalla och Lundby. Trots en stor polisinsats lyckades polisen inte gripa någon. Nu vädjar polisen om din hjälp.

Belysningen trasig under tunnelrånet – tvingas akutlaga

Gatubelysningen har inte fungerat i Vivalla på ett par veckor. På onsdagen rånades en kvinna i en gångtunnel och chockades svårt. Nu arbetar kommunen med att få till en provisorisk lösning för att få lyse i området.

Toppolitikern erkänner byggstöket i Ladugårdsängen: ”Svårt att säga något annat”

Kommunalrådet Ullis Sandberg (S) medger att situationen är besvärlig för de boende i Södra Ladugårdsängen.

– Det är ju ett stort exploateringsområde med 3000 bostäder som ska byggas, så det är klart att det kommer att vara stökigt under en period. Det är svårt att säga någonting annat, säger hon.

Här är tidsplanen för vaccinering i Örebro – då kan du få spruta mot corona • Planen – månad för månad

Vaccinationen mot corona har dragit igång på allvar. Här är hela tidsplanen för när just du kan få ta sprutan.

Trots pandemin – Suzuki Garphyttan slår produktionsrekord: ”Helt galen efterfrågan”

Verksamheten vid Suzuki Garphyttan har åter kommit upp i full fart efter nedgången i somras, då pandemin tvingade världens bilindustri att ställa sig på bromsen.

– Det har varit helt galet. Under sista kvartalet 2020 har vi slagit produktionsrekord, och vi har fulla orderböcker för början av 2021, säger Ad Raatgeep, vd för Suzuki Garphyttan.

GRAFIK: ► Så många vårdas på sjukhus ► Nio dödsfall till ►Så många har testat positivt där du bor

46 covid-patienter vårdades på något av länets tre sjukhus under gårdagen, fyra av patienterna ligger på intensivvårdsavdelning. Under den senaste veckan har ytterligare nio dödsfall av covid-19 registrerats. Nora och Hällefors kommuner har flest antal bekräftade covid-fall per 1000 invånare de senaste sju dagarna.