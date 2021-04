NYHETSDAGEN: • Covidpatienter vårdas utomläns • Örebrofans swishade 12 000 • Glädjebeskedet om Enroth

Fem covidpatienter har behövt iva-vårdas utomläns – skickades med helikopter: ”Vågar inte hoppas på en ljusning”

Iva har varit så fullbelagt de senaste två veckorna att USÖ har behövt skicka fem covidpatienter med helikopter för vård utomläns.

– Ibland behöver vi ta hjälp av andra och ibland hjälper vi andra, säger Tobias Kjellberg, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Örebrofans swishade 12 000 kronor – efter att Leksands buss vandaliserats: ”Faktiskt överraskad”

Leksands IF fick en tråkig upplevelse under sin vistelse i Örebro inför den tredje kvartsfinalen när lagets buss vandaliserades. Dygnet därpå visade Örebrofans vad supporterskap handlar om genom att swisha in över 12 000 kronor till Leksand.

– Vi uppskattar verkligen det här, jag tycker symboliken är stor, säger Leksands vd Andreas Hedbom.

Ännu ingen Örebroplan för när de stora grupperna ska vaccineras: ”Handlar om tillit och kontroll”

I veckan sänkte regionen åldersgränsen för den som erbjuds coronavaccin just nu - i det som kallas fas 2. Men än så länge finns ingen plan för hur vaccineringen ska fungera när det blir dags för den stora gruppen länsbor – den i åldern mellan 18 och 59 år.

Glädjebeskedet från Örebro Hockey kring Enroth: ”Vi räknar med att han lirar”

Jhonas Enroth klev av i den tredje kvartsfinalen mot Leksand. Men nu kommer ett glädjebesked för Örebrofansen.

– Planen är att han lirar, säger tränaren Niklas Eriksson till NA.

Nu kan du bo i en nybyggd lägenhet i Örebro med lägre hyra – om du uppfyller kraven

8 900 kronor i månaden för en trea på 86 kvadratmeter istället för normala cirka 13 000 kronor. Nu är Örebro kommun och Botryggs lägenheter med reducerad hyra i Södra Ladugårdsängen inflyttningsklara – men det ställs vissa krav för att man ska få förtur till bostäderna.