NYHETSDAGEN: ► Delar av Söderlindhska gården rivs ► Misstänkt våldtäkt i Hallsberg ►Volvo återkallar bilar

Se när delar av Söderlindhska gården rivs – så går arbetet till: ”En stor sorg i hjärtat”

Nu har rivningsarbetet av den eldhärjade delen av Söderlindhska gården börjat. Bråte och vatten tynger ned byggnaden, vilket gör att stora delar kan behöva plockas ned för att säkra huset.

– En stor sorg i hjärtat, men det rationella beslutet, säger Johan Görtz, vd för fastighetsbolaget Esswege, ägare av byggnaden.

Misstänkt våldtäkt i Hallsberg – man i 55-årsåldern gripen

Under sen tisdagskväll larmades polisen om en misstänkt våldtäkt i centrala Hallsberg.

JUST NU: Volvo återkallar över 400 000 bilar – här kan du se om det gäller din modell

En stålvajer som kan försvagas.

Det leder nu till att Volvo återkallar drygt 2,1 miljoner bilar världen – vilket gäller flera modeller tillverkade mellan 2006 och 2019.

– Det är den största återkallelsen vi gjort någonsin, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars till Aftonbladet.

Hyresvärden kan bli avgörande för örebrohandlarnas överlevnad under coronapandemin: ”Lotteri”

Staten erbjuder ekonomisk kompensation till de hyresvärdar som vill sänka hyran för sina företagskunder under coronakrisen. Systemet bygger dock på frivillighet och då vissa hyresvärdar är mer villiga än andra att sänka hyran har en ojämn spelplan skapats för företagarna.

Mejl från universitetets rektor uppfattas som att han vill hindra personal på Restaurang- och hotellhögskolans att prata med media:”Han försöker sätta munkavle på de anställda”

Örebro universitets rektor Johan Schnürer har skickat ett mejl till de anställda på institutionen där det står att: "Dialog via media är ingen bra modell, risken för fel- och övertolkning via journalister är t. ex. stor..."