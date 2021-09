NYHETSDAGEN: Dödshotet på Runnagården • Nya restaurangen i Saluhallen • Hockeystjärnan sjuk

Klotter, förstörda väggar och skadade möbler – så ser verkligheten ut inne på Runnagården: ”Vi hinner inte alltid renovera rummen”

Klotter med drogbudskap, förstörd målning och skadade möbler – NA avslöjar idag hur verkligheten ser ut inne på Runnagården, hemmet för tvångsvård av missbrukande kvinnor. Nyintagna har behövt flytta in i vandaliserade rum.

– Vi hinner inte alltid renovera rummen i samma takt som skadegörelsen utförs, förklarar institutionschefen Marie Arliden.

Så gick fritagningen på Runnagården till: ”Skrik inte annars skjuter jag dig”

Fritagningen från Runnagården var mycket skrämmande för den drabbade anställda, enligt uppgift. NA kan idag berätta mer i detalj om vad som hände när en tvångsvårdad kvinna fritogs.

