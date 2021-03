NYHETSDAGEN: Frustration över coronaregler ►Örebroaren vann miljonen ►En gripen i Vivalla

Frustrationen över nya coronareglerna – hos cafépersonalen: ”Varför betala för kaffe om man inte får fika ihop?”

Från och med måndagen är det ensambord som gäller för mat- och fikasugna besökare på länets gallerior och köpcentrum utan egen entré. Men beslutet slår hårt mot en redan hård pressad bransch.

– Jag skäms om jag måste säga till ett gift par att sitta på olika sidor, säger Bahroz Ahmad, som driver fiket Le Croissant i Krämaren.

Jobbar på lager i Örebro – fick glädjebesked av Lotta Engberg: ”Men gud Rajna, du har vunnit en miljon!”

Rajna Mitic från Örebro trodde inte det var sant när hon vann en miljon i Bingolottos direktsändning.

– Jag och min sambo säger till varandra: händer det här på riktigt?, utbrister hon.

Polisinsats i Vivalla • Kraftigt utrustade • Man gripen i husrannsakan

Polispatruller har slagit till mot en lägenhet i Vivalla i Örebro. En man har gripits.

– Det är inte ett pågående brott, säger Diana Qudhaib, presstalesperson på polisen.

Matjättens beslut – ska flytta till Örebro • 100 tjänster berörs

E-handelsföretaget Matsmart ska flytta sitt lager – till Örebro. Om allt går enligt planerna ska allt vara klart och i drift om ungefär ett år.

– Det är vår absoluta intention, säger Hanna Thofelt Lindström, kommunikationschef.

Kif Örebros sista pusselbitar – amerikanerna som älskar Sverige: ”Det känns som hemma”

Nuförtiden är en naturlig del av Kif Örebros truppbygge att kasta in ett gäng amerikaner. Den här gången har man hämtat in Carly Wickenheiser och Jessie Scarpa – som båda väldigt gärna ville vara just i Sverige.

– Det är ett lätt ställe att flytta till, när man flyttar långt. Man känner sig väldigt bekväm direkt, säger Carly Wickenheiser till NA efter sin första träning med Kif.