NYHETSDAGEN: Fyra jagas efter grovt rån ► Jake Larssons agent om stora intresset ► Nu öppnar badet efter bakterielarm

Jake Larssons agent om stora intresset: "Ett flertal klubbar med i bilden"

Jake Larssons agent Feisal Saeedi bekräftar nu att det finns flera klubbar som är intresserade av ÖSK-yttern. – Jake är en het spelare, kommenterar Saeedi till NA-sporten.

KLART: Grattis Örebro – det blir en Önskekonsert i det gröna även 2020!

Det började sensommaren 2018 med publikrekord när Svenska kammarorkestern mötte Chris Kläfford på sommarscenen i Stadsparken. Fortsatte med gästartister som Anna Bergendahl, Loney dear och solister från opera på skäret – under hällregn – 2019.

Nu är det klart att det blir en konsert i det gröna även i år, Önskekonserten 2020!

Tvingades chocka pooler efter bakterielarm – nu öppnar badet efter misstänkt spridning av sjukdom

Eyrabadet i Örebro tvingades akutstänga alla lokaler – efter larm om nya sjukan "badhusfötter".

Nu har kommunen "chockklorerat" alla bassänger och blåst faran över.

Fyra jagas efter grovt rån i centrala Örebro ►Sparkade liggande man ►Visade kniv

Mannen gick vid Frimis – då fyra personer dök upp.

Mannen hotades, misshandlades och rånades grovt och tvingades uppsöka sjukvård.

– Han försökte springa därifrån, och då fällde de honom, säger Stefan Dangardt på polisen.

Åren går – men diskoteket består: Därför ordnar ”Stickan” Svärd partykväll för 55 plus

Sedan mitten av 1960-talet har han sett Örebropubliken återvända till dansgolven. Ungdomsdiskotek har följts av koncept för 30 plus och 40 plus – och nu Sveriges första disco 55 plus.

– Att ha några år på nacken hindrar inte att man kan vilja gå ut och roa sig, säger Stig "Stickan" Svärd.