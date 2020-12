NYHETSDAGEN: ►Här är idrottsprofilernas fjärde padelcenter ►Biljakt slutade med spikmatta ►Helgens match skjuts upp

Här öppnar idrottsprofilerna sitt fjärde padelcenter i länet

Inom kort har företaget We are padel tre anläggningar i Örebro. Nu riktar man blickarna utanför kommunen – under 2021 kommer man att öppna ett padelcenter i Storängen i Karlskoga. Det skriver Karlskoga tidning.

Lång biljakt slutade med spikmatta

Vid ettiden under natten mot onsdag skulle polisen i Kristinehamn kontrollera en bilist. Men istället för att stanna körde bilen iväg i 180 knyck. Det blev början på en lång biljakt som inte slutade förrän polisen la ut en spikmatta i Karlskoga.

Fortsatt avspärrat i villaidyllen efter jättefynd av amfetamin

Polisen fortsätter arbeta i villan i Olshammar där ett stort narkotikafynd gjordes i början på december. NA erfar att villan har använts som lokal för att tillverka stora mängder amfetamin.

– Under året har vi märkt att det i landet nu finns ett ökat antal cannabisodlingar och fabriker där det tillverkas syntetisk narkotika, säger Elisabeth Anestad, polisområdeschef i region Bergslagen.

KLART: Örebro Hockeys match i helgen skjuts upp

På lördagen skulle Örebro Hockey ha mött Brynäs på bortais i SHL. Så kommer det inte bli – matchens skjuts upp efter misstänkt coronautbrott i Brynäs.