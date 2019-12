NYHETSDAGEN: ►Nytt avslöjande i batteriskandalen ►Här letar narkotikahunden Max efter knark ►Erikssons missnöje – trots två raka segrar

Nytt avslöjande i batteriskandalen – hittade läckande säckar på ny ort

Expressen har tidigare avslöjat hur både Örebro och Kumla drabbats av hur miljöfarligt batteriavfall dumpats utan tillstånd i kommunerna. Nu växer härvan.

Razzia på Alléskolan – här letar narkotikahunden Max efter knark: ”Skolan ska inte vara en fristad”

Max nosar längs raderna av elevskåp i den övergivna korridoren, klorna smattrar mot golvet och öronen ligger uppmärksamt bakåtslickade. Han har redan hittat en halvrökt joint på gräsmattan precis bakom Alléskolan - och nu ska han sniffa sig igenom resten av skolan.

Man anhållen misstänkt för mordförsök – en till sjukhus med stickskador: ”Kan vara alkohol inblandat”

Under torsdagsmorgonen grep polisen en man i 35-årsåldern. Mannen greps i en lägenhet på Väster misstänkt för en misshandel tidigare under natten. Han anhölls under förmiddagen misstänkt för mordförsök.

Erikssons missnöje – trots två raka Örebrosegrar och toppkänning: ”Skiter rent ut sagt i om vi förlorar”

Örebro lyckades till slut vinna mot Leksand och har två raka segrar. Men tränaren Niklas Eriksson är inte nöjd. Nu vill han se förbättringar i det mesta till matchen mot Brynäs.