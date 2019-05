NYHETSDAGEN: Nytt jätteregn på väg • Följ med hem till Marcus Ericssons lyxlya • Åklagarna rasar mot domen i Vivallamorden • Ny allvarlig cykelolycka i Vasatunneln

God kväll! Här kommer en sammanfattning av nyheter från dagen.

Åklagarna rasar mot domen i Vivallamorden

Åklagarna i Vivallamords-fallet kräver att rättegången tas om.

– Vi har klagat i princip på allt. Det är en omfattande överklagan där vi påvisar alla brister vi tycker finns i domen, säger Martina Winslow.

En 22-årig man dömdes för grov misshandel, men åklagarna menar att dödandet inte kan rubriceras som något annat än mord.

Läs mer här: ”Det förekommer rena felaktigheter i domen”

Följ med hem till Marcus Ericssons lyxlya

Världsstjärnan bjöd in NA i lägenheten i Indianapolis bara dagar före Indy 500 – och visade upp allt.

Han bor på den 24:e våningen i ett nytt 28-våningshus på market Street i centrala Indianapolis.

– Varenda pryl här inne är från Ikea. Mina föräldrar var med när jag flyttade över i början av januari och vi lånade en minibuss av teamet och åkte ut till Ikea fem dagar i rad och bara tryckte in grejer.

Läs mer här: Panoramavy över Indianapolis: ”Nästan för bekvämt”

Nytt jätteregn på väg

Torsdagen har bjudit på en hel del sol. Men under fredagen drar ett nytt regnväder in från väster. På lördag väntar en del skurar och på söndag väntas ett nytt lågtryck dra in från väster, och då är det varning för nya översvämningar.

Det kan komma 30-40 millimeter i norra delen av länet.

Läs mer här: ”Kan ge upp till 40 millimeter”

Ny allvarlig cykelolycka i Vasatunneln – kvinna till USÖ

En cyklist var på torsdagsmorgonen inblandad i en allvarlig olycka i Vasatunneln. Ambulans förde kvinnan till sjukhus med okända skador.

Under senare tid har ett antal olyckor inträffat just i Vasatunneln. Röster har höjts för att nivåskillnaden mellan gång- och cykelbanan ska byggas bort.

Läs mer här: Kvinna till USÖ efter Vasatunnel-olycka

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72 023 (inled meddelandet med NA) – eller mejla till [email protected]

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil!

na.se, NA e-tidning

Följ oss på sociala medier!

► Facebook ► Twitter ► Instagram

Ha en fortsatt trevlig kväll!