NYHETSDAGEN: Så här lever Zozans man idag • Polisens nya verktyg mot hög musik • Okända kopplingen till nye assistenten

Efter Zozans utvisning – så här lever hennes man

Det faller ett stilla försommarregn över Brickebackens centrum när vi träffar Veysi Ari, små droppar som blandar sig med hans tårar. Det har gått några månader nu, sedan hans fru Zozan Büyük utvisades från Sverige – småbarnsmamman som Säpo menade var en säkerhetsrisk mot Sverige.

Här är polisens nya verktyg mot hög musik och buskörning

Ett nytt beslut från Riksåklagaren som börjar gälla 1 juli i år ger polisen bättre möjligheter att bötfälla ordningsstörare. Beslutet välkomnas av Karin Eldblom på Polisen i Hallsberg.

– Ärendet kan göras klart på plats och det förenklar vårat arbete.

Strömsborg flyttas – nu påbörjas renoveringen

2010 fanns det långt gångna planer på att renovera Strömsborg. Nu, elva år senare, ska arbetet påbörjas.

– Framöver hoppas vi se en verksamhet bedrivas här igen och att många örebroare återigen kan njuta av sköna sommardagar vid Strömsborg, säger Ullis Sandberg (S), i ett pressmeddelande.

Okända kopplingen mellan Gazimba och nye assistenten

De träffades i Kongsvinger där Paul Olausson hade ryckt in som huvudtränare under hösten 2018 innan Vitor Gazimba tog över under vintern. Två år senare återförenas de i ÖSK när Paul Olausson anställs som assisterande tränare efter Ulf Kristiansson.