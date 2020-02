NYHETSDAGEN: ►Vittne raderade meddelanden ►Örebro – fler kan testas för corona ►200 miljoner i återbäring

HJÄRSTAMORDET: Vittne raderade meddelanden från 45-åringen i krypterad app – mitt under polisförhöret: ”Förstår du allvaret?”

Mitt under polisförhöret i utredningen om Hjärstamordet går den misstänktes bäste vän ut och raderar meddelanden. Meddelanden finns i en speciell app, Telegram, som han laddat ner på uppdrag av 45-åringen.

– Du tycker inte det här är anmärkningsvärt, säger polisen i ett av de många förhören med bästa vännen.

Inbrott i låst byggcontainer – stal verktyg för 75 000

Under tisdagsmorgonen upptäcktes det att någon brutit sig in i en container på en byggarbetsplats under natten.

200 miljoner i återbäring – efter försäkringsbolagets miljardvinst

Länsförsäkringar Bergslagen delar ut en del av sin miljardvinst till försäkringstagarna. Återbäringen motsvarar ungefär 15 procent av den inbetalda premien.

Fler personer kan testas för corona i Örebro – efter nya beskedet från myndigheterna: ”Väldigt mycket frågor”

Nu ska inte bara sjuka personer som varit i Kina undersökas för nya corona-viruset. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer omfattar flera länder – vilket gör att fler personer kan komma att testas på USÖ.

– Vi har mycket personer som varit ute och rest, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Örebroforwardens förklaring till fina formen: ”Med facit i hand kanske det var rätt bra”

Fyra poäng förra veckan och en formkurva som pekar uppåt. Det har lossnat för Daniel Muzito-Bagenda som ser flera anledningar till lyftet. Som samspelet med Robin Kovacs, men också petningen förra månaden.

– Jag fick träna bra och kunde reflektera lite över saker, säger Bagenda.

TV: Här är vinnaren i årets stora semmeltest – NA besöker Vasakonditoriet: ”Drygt 5 000 semlor”

"Fluffig och saftig bulle, lagom mycket mandelmassa." Där är omdömena som placerade Vasakonditoriet på första plats i NA:s semmeltest. Idag, på den stora semmeldagen fettisdag, besöker vi konditoriet i centrala Örebro.