Nytt kontrakt – stor intervju med Marcus Ericsson som ska göra största svagheten till en styrka: ”Bara en nyckel kvar att lösa”

Det dröjde bara tre dagar efter säsongsfinalen i Saint Petersburg, det som var Marcus Ericssons sista race på kontraktet med Chip Ganassi racing, innan parterna var överens om ett nytt avtal.

På onsdagen kablades nyheten ut över världen – den tidigare formel 1-föraren från Kumla kommer även 2021 att köra för teamet som räknas som ett av de tre stora i Indycar. Ja, kontraktet gäller inte bara över nästa säsong utan är ”flerårigt”. Närmare än så får Ericsson inte precisera.

– Nej, egentligen inte. Teamet vill ha det så, de vill inte att vi diskuterar detaljer. Men det känns bra att de tror på mig så pass mycket att de ger mig den här typen av kontrakt. Det är förtroendeingivande och ger mig självförtroende, och det visar att även om jag blev tolva i mästerskapet i år så har teamet varit imponerat inte bara av sättet jag kört på utan också hur jag jobbat med mitt team, med (teamkompisarna) Scott (Dixon) och Felix (Rosenqvist) och så vidare, säger Marcus till NA.

Rosenqvist väntas vilken dag som helst presenteras av konkurrerande teamet Arrow McLaren SP medan Dixon, som i söndags tog sin sjätte mästartitel, redan förlängt sitt avtal med Chip Ganassi över 2021. Det blir den 40-årige nyzeeländarens 19:e säsong i Indycar. Klart är också att 45-årige Nascarlegendaren Jimmie Johnson kommer att köra alla race utom de fyra på ovalbanor för teamet. Johnson är en av 2000-talets största och mest populära idrottare alla kategorier i USA efter sina sju mästartitlar i stockcarserien som lockar fler tittare än all annan racing i Nordamerika. Men i formelbilssammanhang är Johnson en ren nykomling och lär ha en del att lära av Ericsson.

– Han har besökt oss under racehelgerna på Indy roadcourse och nu i Saint Petersburg, och vi har hunnit prata lite. Han är verkligen ett superproffs och jäkligt trevlig, det verkar vara en toppenkille. Men det kommer bli en otrolig utmaning för honom att komma in i allt samtidigt som han kommer ha allt strålkastarljus på sig. För mig är det häftigt att bli teamkompis med både honom och Dixon, två av de största genom tiderna i amerikansk racing, säger Ericsson.

Två platser återstår att fylla i teamet: Dels ska någon köra de fyra ovalracen i Johnsons bil, dels ska Rosenqvists bil fyllas. På den positionen har det spekulerats om alla från Oliver Askew – som Rosenqvist väntas ersätta i McLaren – till danske Kevin Magnussen – som fått lämna formel 1-teamet Haas.

Frågan är hur de stora omkastningarna i teamet kommer påverka Ericsson.

– Det kan säkert bli några ändringar, någon mekaniker som går från en bil till en annan. Speciellt nu när teamet växer från tre till fyra bilar. Men jag har byggt upp en stomme som jag jobbar väldigt tätt med, och de vill jag behålla. Vi har utvecklats under året och fått en go lagkänsla, säger örebroaren.

– I början av året, när många i mitt team var helt nya i Indycar, tappade vi tid och placeringar i depån varje helg: I Texas bröt vi från topp åtta, på Indy GP var vi på väg mot pallplats när det blev problem i depån … Jag tror inte det hade hänt med ett lite mer rutinerat gäng. Samtidigt har det varit häftigt att göra den här resan och fått vara med om den här utvecklingen, för i slutet av året var vi ett av de bästa teamen i depån. Det var jäkligt häftigt i finalen, där vi tog en hel del platser under stoppen.

Det var efter fem säsonger i kungaklassen formel 1 som Marcus Ericsson inför 2019 tog klivet till den amerikanska racingscenen och Indycar. Första året körde han för Schmidt Peterson motorsport – det som nu heter McLaren – för att inför årets säsong avancera till toppteamet Chip Ganassi.

I fjol glänste han stundtals och tog bland annat en andraplats i ena stadsracet i Detroit, men gjorde också flera kostsamma misstag. I år minimerade han dem och höll en högre lägstanivå – bara topp fyra-förarna i sammandraget samlade fler topp tio-placeringar än Ericssons nio på 14 race. Å andra sidan blev inga pallplatser för Kumlasonen i år.

– Det går att säga många saker om kraschen jag gjorde i Indy 500, men i slutändan är det jag som kör, så den får jag ta på mig. Men utöver den så har jag inte gjort många andra, om ens några, missar i år. Det tycker jag är jäkligt imponerande, för misstagen var ett stort problem under mitt första år här och något jag fokuserade på att minimera inför år två. Det har jag verkligen lyckats med.

Orsaken till att ännu större framgångar uteblev var främst de dåliga kvalen. Marcus har fortfarande inte fullt ut kommit underfund med hur han ska förbereda och optimera däcken, som skiljer sig helt från de i formel 1, under Indycarkvalen. På stadsbanor och traditionella racerbanor, där han haft störst problem, har han bara kvalat in på topp tio en gång på 19 försök under de två åren.

Men i stället för att gräva ned sig försöker Ericsson göra mardrömsstatistiken till en fördel.

– Man kan se det från två håll: Endera att det är förjävligt att jag inte fått till kvalen än. Eller också att jag har grym ”racecraft”, bra starter, är bra i trafik, jobbar bra för att hitta rätt inställningar, trivs på alla typer av banor, och knappt har gjort några misstag i år. Jag håller på att bygga på mig alla verktyg för att kunna lyckas i den här serien. Nu är det bara en nyckel kvar att lösa för att kunna slåss i toppen av mästerskapet, och det är kvalen. På något sätt är det bra. Jag vet vad jag måste jobba på under vintern, säger Ericsson.

Arbetet startar redan på måndag, då Chip Ganassi racing tillsammans med flera av de andra teamen ska köra ett heldagstest på Barber motorsports park i Alabama – en av banorna som i år ströks ur kalendern av coronaskäl. Veckan därpå väntar ytterligare minst ett testtillfälle.

– Vi ska simulera kval genom att köra på nya däck och med lite bränsle, och försöka hitta lite detaljer i inställningarna och få till den känsla jag behöver ha över ett kvalvarv. Men vi ska inte vända bilen upp och ned. Man ska komma ihåg att det inte är sekunder vi pratar om: I Saint Petersburg var jag tre tiondelar från snabbaste tiden av alla i första kvalomgången och mindre än en tiondel från topp fyra i min grupp. Så små är marginalerna. Hittar vi ett sätt att tjäna en tiondel genom att bilen ger mig lite mer förtroende så har vi tjänat väldigt, väldigt mycket. Det är det vi får fokusera på i vinter.

Säsongen 2021 startar där årets avslutades – med stadsracet i Saint Petersburg. Kval den 6 mars, race dagen därpå.

Silly season i Indycar – team för team

Chip Ganassi racing: Scott Dixon och Marcus Ericsson har förlängt sina kontrakt. Jimmie Johnson är ny, och kommer köra de 13 racen som inte körs på ovaler. Ytterligare två förare ska in – en som kör de fyra ovalracen i Johnsons bil (Tony Kanaan ryktas vara aktuell), en som ersättare Felix Rosenqvist som väntas lämna (det prats om Oliver Askew och Kevin Magnussen). Teamet växer därmed från tre till fyra bilar.

Team Penske: Har förlängt med Josef Newgarden, Will Power och Simon Pagenaud och plockat in Scott McLaughlin i en ny fjärdebil som debuterade i årets säsongsfinal i Saint Petersburg.

Andretti autosport: Alexander Rossi, Colton Herta och Marco Andretti har kontrakt. James Hinchcliffe, som ersatte Zach Veach inför årets tre sista race, väntas ta en bil. Ryan Hunter-Reay har utgående kontrakt men väntas bli kvar.

Arrow McLaren SP: Patricio O'Ward har förlängt sitt kontrakt, Oliver Askew har fått lämna. Felix Rosenqvist väntas presenteras som Askews ersättare inom kort. Det är inte aktuellt med fler än två bilar.

Rahal Letterman Lanigan racing: Graham Rahal och Takuma Sato har förlängt sina kontrakt. António Félix da Costa ska testa för teamet på måndag, vilket bör innebära att det är aktuellt med en tredje bil 2021.

Ed Carpenter racing: Rinus VeeKay har förlängt sitt kontrakt och teamägaren Ed Carpenter kommer fortsätta att köra ovalracen. Det verkar luta åt att Conor Daly kommer fortsätta köra bilen på de övriga banorna.

A. J. Foyt enterprises: Sébastien Bourdais ersatte Dalton Kellett i årets tre sista race och har kontrakt över nästa säsong. Charlie Kimball har utgående kontrakt, och Kellett kan komma att återvända i Kimballs bil.

Dale Coyne racing: Inget klart. Álex Palou och Santino Ferrucci har utgående kontrakt.

Meyer Shank racing: Fortsätter som enbilsteam med Jack Harvey bakom ratten, men det kan bli aktuellt med en andrabil under några race 2021.

Carlin: Inget klart. Max Chilton och Conor Daly delade på en bil i år. 2021 kan det bli aktuellt med två bilar.

Dreyer & Reinbold racing: Inget klart. Ställde bara upp i fyra race i år, med Sage Karam bakom ratten.