Nytt tungt kval för Ericsson – får starta 18:e: ”En brist och en svaghet” • Ingen har vunnit från sämre än 13:e

Sedan Road America kom in på Indycarkalendern 1982 har ingen vunnit från en sämre startposition än 13. Den 6,5 kilometer långa banan i Elkhart Lake, Wisconsin, är helt enkelt för svår att köra om på – och det finns alltför få slumpfaktorer.

Därför är det ett i praktiken hopplöst läge som mästerskapssjuan Marcus Ericsson skaffat sig inför söndagens race. I kvalet, som kördes på lördagskvällen svensk tid, var Ericsson bara nia i sin grupp, drygt en tiondel bakom åttan Oliver Askew och över fyra tiondelar bakom Jack Harvey som tog sista platsen vidare till andra kvalomgången. Det innebär att Kumlasonen får starta från 18:e position i söndagens race.

– Det är så synd att han inte orkar vara lite högre upp. Några tiondelar till, så skulle han ju ge sig själv mycket bättre möjligheter, inte minst som han finns med i mästerskapssammandraget på ett bra sätt nu, säger kommentator Janne Blomqvist i Viaplay.

Betydligt bättre ser det ut för Team Penskes Josef Newgarden som tog pole position närmast före Andrettis Colton Herta.

Ericssons teamkompis Scott Dixon, som är regerande mästare, åkte också ut i första kvalomgången och får starta från 13:e position medan deras mästerskapsledande teamkamrat Álex Palou hela vägen till tredje kvalomgången där han nöp femte startposition.

Ericsson har haft det tufft i kvalen på icke-ovalbanorna under hela sin Indycararkarriär. I år inledde han med en sjätteplats på Barber motorsport park, men därefter har han varit 15:e, 16:e, 15:e, 22:a och nu alltså 18:e.

– Det är en brist och en svaghet, ingen tvekan om den saken. Det är något som de naturligtvis fortsätter att klura på, men det verkar inte vara något lätt problem att komma runt, säger Blomqvist i Viaplay.

Förra helgen räckte det ändå till en seger och en niondeplats i Detroit – efter att Ericsson kört upp sig 14 respektive 13 placeringar i de båda racen – men det var på en helt annan typ av bana än Road America.

Söndagens race körs över 55 varv och 355 kilometer med start 18.45 på söndagen, svensk tid. NA direktrapporterar som vanligt.

Kvalresultatet

Startordningen i söndagens race: 1) Josef Newgarden, USA, Team Penske, 2) Colton Herta, do, Andretti autosport, 3) Jack Harvey, Storbritannien, Meyer shank racing, 4) Will Power, Australien, Team Penske, 5) Álex Palou, Spanien, Chip Ganassi racing, 6) Simon Pagenaud, Frankrike, Team Penske, 7) Romain Grosjean, do, Dale Coyne racing, 8) Ryan Hunter-Reay, USA, Andretti autosport, 9) Alexander Rossi, do, do, 10) Pato O'Ward, Mexiko, Chip Ganassi racing, 11) Sébastien Bourdais, Frankrike, A. J. Foyt racing, 12) Ed Jones, Förenade Arabemiraten, Dale Coyne racing, 13) Scott Dixon, Nya Zeeland, Chip Ganassi racing, 14) Graham Rahl, USA, Rahal Letterman Lanigan racing, 15) Conor Daly, USA, Ed Carpenter racing, 16) Oliver Askew, do, do, 17) Scott McLaughlin, Nya Zeeland, Team Penske, 18) Marcus Ericsson, Sverige, Chip Ganassi racing, 19) James Hinchcliffe, Kanada, Andretti autosport, 20) Takuma Sato, Japan Rahal Letterman Lanigan racing, 21) Kevin Magnussen, Danmark, Arrow McLaren SP, 22) Max Chilton, Storbritannien, Carlin, 23) Jimmie Johnson, USA, Chip Ganassi racing, 24) Dalton Kellett, Kanada, A. J. Foyt enterprises, 25) Cody Ware, USA, Dale Coyne racing.