Öbo-projekten borde skjutas upp

Under pandemins just nu ökande smittspridning uppmanas vi att fortsatt vara försiktiga och hålla avstånd. Detta verkar inte ha nått fram till Öbo. Först drar man i gång ett tv-projekt där man behöver tillgång till hyresgästernas lägenheter för att installera en dosa på väggen. Sedan aviserar man att man måste få tillgång till lägenheterna för att göra en trygghetsbesiktning.

Det senaste är att Öbo vill komma in i hyresgästernas lägenheter för att sätta in ett nytt golv i köksskåpet under diskbänken.

Alla dessa åtgärder innebär att Öbo kommer att gå in och ut ur många lägenheter per dag flera gånger om, vilket i sin tur innebär en mycket stor risk för smittspridning.

Det märkliga är att Öbo inte verkar tänka på vare sig personal som ska utföra jobbet eller hyresgästerna. Det finns nämligen ingen som kan garantera att Öbos personal eller hyresgästerna är smittfria.

Man kan ju vara smittad utan att ha symtom.

Som om inte detta vore nog skapar detta gående ut och in i lägenheterna stor oro och otrygghet hos hyresgästerna.

Träffade på en av mina grannar, en äldre dam 70+, i tvättstugan. Hon var uppriven och orolig över de aviserade åtgärderna. Visste inte vad jag skulle göra eller säga för att lugna min upprivna granne.

Jag vill därför uppmana Öbo att skjuta upp ovanstående åtgärder tills pandemin har avklingat.

Detta för att inte bidra till ökad smittspridning och skapa oro och otrygghet hos hyresgästerna.

Lise-Lotte Sjöblom