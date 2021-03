Öde New York symbol för pandemin

”New York is on pause”, det meddelade guvernör Andrew Cuomo i mars 2020. Snart kom stadens tomma avenyer, tågstationer och broar att bli en symbol för virusets härjningar i världen. Nu skildrar två New York-baserade svenskar de tre månaderna av total nedstängning, i boken "On pause".

Utvecklingen gick extremt snabbt, menar journalisten Helena Gustavsson, som bodde i New York under hela 2020.

– Kanske blev staden en symbol på det sättet, det visade hur viruset kunde dra fram väldigt snabbt. Men New York visade också hur man kunde platta ut kurvan om många hjälper till och staden verkligen går samman. Det fanns en känsla av solidaritet och att människor jobbade för varandra på ett sätt som få förknippar New York med, säger hon.

Helena Gustavsson och Charlie Bennet skildrar de gapande tomma miljöerna och har intervjuat drabbade New York-bor. Där finns långtidssjuka som levt isolerade och läkare som konstant har fått hålla fram mobiltelefoner till patienter, så att de ska kunna ta ett sista avsked av närstående.

– Det är samma situation som det har varit i Sverige också, att många som hamnat på sjukhus inte haft möjlighet att få besök av nära och kära och inte har haft någon med sig när de dör.

Huruvida staden har förändrats i grunden är än så länge svårt att säga, tycker Helena Gustavsson. Livet har trots allt gått sin gilla gång och ett år efter nedstängningens början gör vaccinationerna staden lite mer avslappnad igen, ser hon. Livet fortsätter.

— Parallellt och trots att det är så mycket död, sjukdom och elände. Det är gripande, inte på ett sorgligt sätt, men det är fantastiskt att se att många bryter ihop och kommer igen. Man får köra på och hitta alternativ, och det tycker jag New York har varit bra på.

Elin Swedenmark/TT

Fakta: New Yorks paus

22 mars 2020 blev New Yorks invånare tillsagda att stanna hemma från jobbet, förutom de som hade ett yrke som anses vara av väsentlig betydelse för samhället.

"On pause. Tre månader som förändrade New York" ges ut i maj/juni 2021.