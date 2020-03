ÖFC elva sekunder från skrällseger i SM-kvartsfinalen – har drömläge inför returen: ”Ska köra över dem”

Slutet grämde förstås.

Med elva sekunder kvar att spela hade Örebro FC en 3–2-ledning i den första SM-kvartsfinalen, men Hammarbys Josef Rakez tog vara på ett försvarsmisstag och styrde in kvitteringen vid bortre stolpen.

– Sista målet är mitt, det är jag som gör bort mig. Jag var helt slut, och han (Liridon Makolli) lyckades rycka förbi mig på vänstersidan och så sköt han mot bortre så de kunde styra in den. Ett klassiskt futsalmål, ett bra mål, men riktigt surt, säger Fredrik Johnsson.

På det stora hela var matchen ändå en stor framgång för ÖFC, som trots SM-silver 2018 och brons 2019 kom in rejält nederlagstippat i slutspelet efter en formsvacka under slutet av SFL. Dessutom med dubbla storförluster – 10–2 och 6–1 – mot just Hammarby från serien.

Men kvartsfinalen blev en helt annan match. ÖFC spelade ett nytt och mycket disciplinerat försvarsspel, skapade fler chanser än Hammarby och stressade motståndarna till misstag och frisparkar som ledde till förvisso resultatlösa långstraffar i båda halvlekarna.

Mirza Turan tog emot och tryckte in 1–0 i slutet av först halvlek, och efter att Hammarby vänt med två mål i början av andra vände Johnsson och Michel Yanez Hernandez tillbaka matchen på mindre än en minut. Johnsson dundrade in en frispark från högerkanten och Yanez Hernandez kom fri efter en snabb spelvändning och placerade in 3–2.

– Jag såg att målvakten (Tolga Ayranci) stod lite snett, och de trodde nog att jag skulle passa igen, så jag testade att skjuta och den trillade in. Ett viktigt mål och skönt efter att han räddade min långstraff, som jag också tyckte var bra, med en tå i första halvlek, säger Johnsson.

Sedan såg ÖFC alltså ut att hålla undan – tills elva sekunder återstod.

– Med facit i hand gjorde jag kanske lite för långa byten, det var kanske det som gjorde att jag inte orkade vid 3–3-målet, säger Johnsson som var på planen under ett 30-tal av de 40 minuterna.

– Jag kände mig i bra form, och tränaren ville att jag skulle spela mycket. Men jag tror kanske att det blev lite väl mycket.

ÖFC får ändå med sig ett bättre resultat till returen i Eriksdalshallen på måndag än alla experter hade trott. 3–3 gör att laget som vinner den andra kvartsfinalen avancerar i SM-slutspelet – om den slutar oavgjord blir det 2x5 minuter förlängning.

– Vi krigade så sjukt bra i dag, alla gav hundra. Det är det bästa jag sett på hela säsongen, säger Johnsson som precis är tillbaka efter långvariga skadeproblem och gjorde sin blott fjärde match för säsongen.

– Nu är det två halvlekar kvar, och vi ska köra över dem på bortaplan, inget snack om det.

Johnsson menar att det faktum att Hammarby – som vann SFL och därmed fick välja SM-kvartsfinalmotståndare mellan femma AFC Eskilstuna, sexan ÖFC, sjuan Borås och åtta Uddevalla – valde Örebro har gett Närkelaget en boost.

– Det har gett oss tändvätska att Hammarby valde oss först, trots att vi kom sexa i serien. De trodde de skulle få en promenadseger, men det kan de glömma. Vi var jätteunderdogs, jag tror ingen hade räknat med oss.

Örebro FC–Hammarby 3–3 (1–0)

Målen: 1–0 (15) Mirza Turan, 1–1 (22) Sebastian Holmquist, 1–2 (28) Elvir Spahovic, 2–2 (31) Fredrik Johnsson, 3–2 (31) Michel Yanez Hernandez, 3–3 (40) Josef Rakez.

Utvisning, ÖFC: Dildar Caliskan.

Varningar, ÖFC: Dildar Caliskan 2, Senad Berisha, Miran Abdulrahman, Viktor Lindqvist. Hammarby: Josef Rakez, Fredrik Arvidsson, Elvir Spahovic.

Domare: George Jansizian, Göteborg.

Publik: 458.

ÖFC:s laguppställning, målvakt: Dildar Caliskan.

Förstafyran: Viktor Lindqvist, Fredrik Johnsson, Taneli Kohonen, Senad Berisha.

Andrafyran: Mirza Turan, Miran Abdulrahman, Michel Yanez Hernandez,Pontus Reinholdsson.

Avbytare: Filip Björklund, Victor Bladh-Nilsson, Arttu Niemilä, Lari Honkanen (mv-res).