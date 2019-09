ÖFK-tränaren om spelarens förtvivlan efter galna självmålet: "Får använda google translate för att förklara att det är okej att göra misstag"

Gästerna spelade bra och pressade ÖSK på Behrn arena. Ändå fick ÖFK-tränaren Ian Burchnall sitta på presskonferensen och förklara en sjätte raka förlust i allsvenskan efter en 2–0-seger för ÖSK.

– Under den perioden där vi har haft en svag form har vi spelat några matcher där vi inte har varit tillräckligt bra. Idag tycker jag att vi var det. Vi kontrollerade matchen som vi ville, vår matchplan fungerade och vårt presspel var effektivt. Det kändes stabilt, speciellt i den första halvleken, säger Ian Burchnall.

Men allt förstördes för Östersund av självmålet i 61:a minuten.

Kalpi Ouattara kom helt galet fel till bollen efter att ÖSK:s kantspelare Kevin Wright kommit runt på vänsterkanten och spelat in ett inlägg. Ouattara slog knut på sig själv, träffade helt fel och skicka in bollen bakom en hjälplös Aly Keita.

– Målet som vi släpper in är nästa symboliskt för det läge som vi befinner oss i. Vi spelar bra skapar målchanser men lyckas inte avsluta sedan släpper vi in ett mål som är riktigt olyckligt för Kalpi. Han spelade fantastiskt bra under matchen och jag är förkrossad för killen. Han är väldigt upprörd där nere i omklädningsrummet just nu, säger Ian Burchnall.

ÖSK:s ledningsmål tvingade förstås ÖFK att gå framåt med ännu fler spelare.

– Efter det första målet var vi tvungna att börja jaga och då är man medveten om att man blir sårbar för kontringar. Men vi behöver poäng och tog risker. ÖSK hade bra kontringar och (Agon) Mehmeti kom in och var väldigt bra, speciellt i omställningsspelet, säger ÖFK-tränaren.

2–0 kom på en kontring där Agon Mehmeti avslutade ett anfall som startade nere hos ÖSK-målvakten Oscar Jansson som skickade upp bollen till Broberg som frispelade Mehmeti.

– Då var det game over. Men om vi kan spela så här i fem matcher till så är jag säker på att vi kommer att klara oss okej.

Vad sa du till Kalpi Ouattara efteråt?

–Jag gav honom en stor kram. Det här är en riktigt bra grupp spelare och alla försökte att trösta honom bäst det gick. Det förtjänade han verkligen för sånt här kan hända. Alla kan få en felträff när man ska rensa bort bollen, säger Ian Burchnall.

Kanske jag får använda Google translate senare för att säga det till honom.

Språkbarriären mellan dem gör det svårare att förklara för spelaren.

– Problemet är att han inte talar engelska vilket gör det svårt att förklara för honom att det är okej att göra ett misstag. Han ska inte skylla på sig själv, vilket det såg ut som att han gjorde. Kanske jag får använda Google translate senare för att säga det till honom. Men han kommer att repa sig. Det är en bra kille och en bra spelare.