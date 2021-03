Ökad konkurrens bland strömningsjättarna – Nu satsar Amazon Prime i Sverige

För de flesta svenskar är kanske Amazon synonymt med e-handelsföretaget. Men i USA och runt om i Europa är Amazon Prime Video också en storspelare när det gäller strömmad film och tv. Och nu kommer tjänsten till Norden.

Fast helt ny är den inte, vilket fans av tv-serier som "Fleabag", "The marvelous mrs Maisel" och den senaste Borat-filmen förstås redan märkt.

Men om tjänsten närmast smögs in när den kom 2016 så lanseras den nu med ny anpassning till den nordiska marknaden.

– Det här känns för oss som dag ett i Norden. Vi kommer att satsa på personal, innehåll och marknadsföring och skräddarsy tjänsten för våra kunder, säger Martin Backlund, innehållschef för Norden på Amazon Prime Video.

Vad kan kunderna förvänta sig av innehållet?

– Vi har redan ett brett utbud av filmer och tv-serier, både nya originalserier och gamla klassiker. Sedan kommer vi att fylla på, vi har bland annat ett avtal med distributören Eros STX som ger oss exklusiva storfilmer.

Strömningsmarknaden är het i hela Norden, vilket inte minst pandemin har eldat på. En rapport om den nordiska tv- och strömningsmarknaden gjord av analysföretaget Mediavision visar att omkring 60 procent av alla hushåll i Norden har åtminstone en strömningstjänst, vilket förstås gör att konkurrensen är tuff. Men Martin Backlund verkar inte särskilt brydd när det gäller att positionera sig i en mogen marknad.

– Amazon har fokus på kunden och utgår från den när vi tänker utbud och lösningar. Vi funderar inte så mycket på andra aktörer och ser det som positivt att intresset för strömningstjänster är så stort i Norden, säger Martin Backlund och fortsätter:

– När vi har gått in på andra marknader i Europa så har vi sett en stark tillväxt och har blivit en av de största aktörerna.

Netflix och HBO Nordic har börjat finansiera och beställa svenska produktioner, är det någonting som ni kommer att göra också?

– Absolut, det är en viktig del för att en tjänst ska kännas relevant. Men det är en del, en annan är att investera i stora amerikanska filmer och bra brittisk deckarserier. Det beror på vad våra kunder vill ha.

Fakta: Amazon Prime Video

Vad: Amazon Prime Video är en strömningstjänst och en del av företaget Amazon.

Aktuellt: Nylansering i Sverige och resten av Norden den 1 mars, med lokala gränssnitt, fler svenska undertexter och anpassat innehåll.

Redan på tjänsten: "Borats nästa film", "Fleabag", "Little fires everywhere", "One night in Miami", "The boys", "Star Trek: Picard".

Kommande: Filmerna "En prins i New York 2" med Eddie Murphy, "Tom Clancys without remorse" och "The Mauritanian" med Jodie Foster och Benedict Cumberbatch samt nya säsonger av "The grand tour" och "Modern love".

Miranda Sigander/TT