Ökände svenskhataren bröt ned Christer Olsson – som berättar om skräckresan: "Fan, det här blir det sista man gör"

Mike Keenan har beskrivits som en kontroversiell tränare som hatade svenskar.

– Mike Keenan gillar att skrämma killar och förnedra dem bara för att höja sig själv, har den tidigare NHL-stjärnan Markus Näslund sagt.

En spelare som fick uppleva Keenans ledarskap på nära håll var Christer Olsson, som i våras bytte Leksand mot Örebro.

I knappt två säsonger spelade han för St Louis Blues organisation, där han fick utstå Keenans prövningar.

– I efterhand kan jag vara tacksam över åren där, men när jag väl spelade hade jag ingen större framgång. Jag åkte över efter VM 95 och då hade jag blivit utsedd till bästa back i turneringen. Jag hade ett bra år i ryggen, jag kom över och hade en jättebra camp. Självförtroendet var bra, men av någon anledning tappade jag det.

– Ledarskapet handlade inte direkt om att bygga upp individer. Jag hade behövt vara starkare mentalt för att lyckas bättre på isen. Det blev bara två säsonger.

Det ledarskapet Keenan stod för, det passade inte dig?

– När jag kom över handlade det inte, som i dag, att jobba med spelarens färdigheter och individutveckling. Jag var 25 år när jag kom över, jag åkte dit för att spela. Men Keenan eller "dem" skulle se hur tuff jag var. Det var mycket mind games och inte särskilt mycket fokus på hockey. Ett tag satt jag mer på flygplan än jag tränade och spelade matcher.

Olsson minns en smått bisarr vårsäsong 95/96.

Keenan ville testa hur tuff Olsson var mentalt och skickade honom därför runt Nordamerika, mellan NHL och AHL, utan att han fick spela en enda match.

– Jag hade en jättebra camp, men blev nedskickad till farmarlaget första året. Jag hörde inte ett ljud därifrån (NHL) förrän nyårsafton. Då ville de att jag skulle åka till Chicago och spela. Jag reste dit, spelade, och det gick bra. Men efter några matcher blev jag nedskickad igen.

– Vi skulle möta Tampa Bay hemma och på morgonvärmningen blev jag inkallad till Keenans rum, där han sa att jag inte skulle spela utan att jag skulle åka till Worcester där farmarlaget var, som ligger 45 minuter ifrån Boston. Där skulle jag spela samma kväll.

– Det var bara hoppa på ett flyg och göra sig redo för att spela. När jag kommer dit, till arenan (i Worcester), säger coachen att jag ska åka tillbaka till flygplatsen för att jag ska spela med Blues mot Ottawa i morgon. Då skulle jag alltså till Kanada.

Skämtar du, pratade inte de (coacherna) med varandra?

– Jag vet inte hur turerna gick till. Jag tror att de ville se hur länge jag orkade stå ut.

De ville testa hur mentalt tufft du var?

– Precis. Det handlade inte om vad jag gjorde på isen, utan de ville se vad jag klarade av.

– Jag flyger upp till Ottawa samma kväll, väntar in laget för morgonvärmning, körde den med Blues och efter träningen säger Keenan: "Nej, du spelar inte med oss i kväll. Du ska tillbaka till Worcester och spela där".

– Under tre veckor satt jag bara och flög fram och tillbaka. Det hade inget att göra med vad jag gjorde på isen.

Det låter verkligen som att de ville bryta ner dig.

– Ja, och så blev det. Jag tappade mitt självförtroende och spelade inte så bra som jag kunde. När jag kom tillbaka sa killarna i Blues att jag inte skulle vika ned mig för det skulle lugna ned sig. De hade sett det här tidigare, men jag spelade aldrig till mig det självförtroendet som behövdes.

Olsson beskriver det som sin tuffaste period i karriären.

Ett av alla flygplan som han åkte med under den säsongen var dessutom nära att störta. Efter att ha strukits ur laguppställningen mot New York Rangers skickades Olsson iväg i ett litet propellerplan.

– Det blev som så att man inte mådde bra. När jag senare fick spela var man rädd för att göra misstag och bli nedskickad igen. Jag minns under tiden jag fick flyga runt överallt blev jag kallad till New York för att jag skulle spela mot Rangers i Madison Square Garden.

– Jag kom direkt till morgonvärmningen men var ensam där. Jag frågade en assisterande tränare var laget var och fick svaret att det inte var någon värmning. Laget skulle åka direkt till match, så jag fick ta värmningen helt själv. Jag var ensam i Madison Square Garden med assisterande tränaren. Sedan fick jag inte spela på kvällen heller...

– Jag flög ut från New York i ett litet propellerplan, i snöstorm. Det hoppade och for. Jag tänkte: "Fan, det här blir det sista man gör – under de här premisserna".

Trodde du flygplanet skulle störta?

– Ja, det var på riktigt. Det gick på tvären, hoppade och for. Det var otäckt på riktigt. Vi var bara några stycken på planet och det är en upplevelse jag aldrig kommer glömma.

När Olsson väl etablerade sig fick han spela 26 matcher i NHL under sin första säsong.

Han var alltid livrädd att bli nedskickad till AHL.

– Det jag kan tänka på i efterhand var att jag var 25 år och en bra hockeyspelare, men de ville inte ha ut mer av mig på isen. När jag väl spelade spelade jag inte så bra som jag kunde. Och när jag väl hamnade i Blues för resten av säsongen sa killarna: "Nu när du är bofast här, fråga inte om du kan få flytta till en lägenhet för det kan vara ett tecken som gör att Keenan skickar dig till farmarlaget".

– När jag snackade med fysioterapeuterna sa de åt mig att jag inte fick väga mindre än vad jag gjorde, jag var 180 cm och vägde 92 kg. Jag behövde behålla vikten menade dem, för jag var minsta killen i laget. Annars kunde jag bli nedskickad. Jag kunde dra i mig två liter vatten innan träningarna och invägningen. Det handlade om att se till att de inte fick anledningar för att skicka ner en.

De var så fixerade vid siffror? Att du skulle väga över 90 kg? Det spelade ingen roll vad du gjorde på isen?

– Nej, så var det.

Fick du någon förklaring av Keenan, varför han handskades med dig på det sättet?

– Nej, nej, aldrig.

