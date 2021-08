Ökat antal turister i bergsmansby - gjorde en satsning som sticker ut: ”Det har varit superlyckat”

Bergsmansbyn Pershyttan är ett lockande turistmål att besöka under sommaren. Besökarna har i år varit fler än tidigare år.

– Det har varit drag här och en hög tillströmning på folk, säger Emil Larsson, museivärd och utvecklare av området.

Det är svårt att säga vad ökningen beror på. Det kan ha med pandemin att göra, det vill säga att folk tar sig ut mer nu. Det kan också bero på den satsning som Emil fick igenom och införde på prov ifjol och som nu har förankrats.

– Förut var det mesta i området bara öppet under den tid som guidningen pågick. Det har vi ändrat på. Nu har vi generösare öppettider, tisdag till fredag 11.00-16.00. Det innebär att turisterna får se mer av bergsmansbyn. Det gör stor skillnad när de kan gå runt inne i byggnaderna än att bara kika in i ett fönster. Det här har gett spinn och ökat intresset. Att vi har så här öppet i en sån här miljö är förhållandevis ovanligt. Jag vågar påstå att vi sticker ut. Det har varit superlyckat, säger Emil.

Även digital uppmärksamhet kan ha gett ringar på vattnet. Enligt honom har det tidigare varit väldigt skralt med bilder på bland annat hyttan på nätet, men i och med att tillgängligheten har ökat ser det annorlunda ut i dag. Turisterna har börjat lägga ut sina foton. Och det öppnar upp för ytterligare intresse och förhoppningsvis engagemang. Emil är driven och vill att fler ska få upp ögonen för det som finns i bergsmansbyn Pershyttan.

– Detta är en del av den svenska industriella utvecklingen som är viktig att bevara. Jag tycker den är minst lika viktig som ett kungligt slott eller Vasaskeppet. Det finns inte så många välbevarade bergsmanbyar kvar i landet. Det här är en av få. Det är tusen år av historia på en plats som sträcker sig fram till 1960-talet. Här finns allt samlat. Det är ovanligt, säger Emil.

I samma område finns alltså hyttan, bergsmansbyn samt gruvområdet, industrilämningar, maskiner, verktyg, arbetskläder och skor, transportsystem, vattensystem och en rad byggnader för olika servicefunktioner som till exempel smedjan. Turisterna som besöker bergsmansbyn får verkligen en helhetsbild av hur det gick till att framställa järn med hjälp av naturtillgångar som malm, skog och rinnande vatten och vad som behövdes för att utföra den jobbprocessen.

– Jag anser att det finns stora möjligheter att utveckla upplevelsen i området. Vi har förutsättningarna men det är en stor utmaning och det krävs mer personal. Vi måste ta hand om det som finns och bland annat fokusera på att hålla taken hela. Byggnaderna kräver dränering. De får inte falla isär men vi måste också utveckla. Jag vill ha mer öppet och min vision och önskan är att ha ett levande tekniskt museum. Jag vill få liv i husen igen. Det finns mycket kul att fylla det med, säger Emil.

Han fortsätter.

– Vi behöver även tjäna in pengar för underhåll och utveckling. Idag är vi helt bidragsberoende. Jag vill också få det tekniska arvet att rulla så man kan bjuda in och visa upp det på ett pedagogiskt sätt. Just nu är det bara vattenhjulet och stånggången som fungerar av en större maskinpark, säger Emil.

Stånggången är en mekanisk anordning som drivs med hjälp av vattenhjulet och används för att driva gruvpumpar. De senaste 20 åren har endast 50 meter av stånggången varit i drift av de totalt 200 meter som finns kvar.

– I våras länkade vi på det som saknades och renoverade det som behövdes. Det gjorde vi i samarbete med Sven Eknor och Lindstedts mekaniska i Ervalla samt Jesper Tengelin, Tony Billström, Tommy Svan, Mattias Pettersson, Länsstyrelsen och stiftelsen NJOV, säger Emil.

Han avslöjar att de ska försöka väcka liv i ytterligare ett system.

– Vi ska försöka att få i gång gruvspelet i spelhuset. Det har stått still sen 1966. Vi ska försöka få den att rotera, säger Emil.