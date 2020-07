Okontrollerad tömning av Tisaren

Efter ett år med en god vattenreglering av sjön Tisaren är det åter dags för problem med vattenförsörjningen. Skyllbergs Bruk med Gustaf Svensson i spetsen ansvarar för regleringen av vattennivån i Tisaren. Efter en snöfattig period med mycket regn under hösten och vintern avtappades cirka 2 500 liter/sek under våren 2020. Vattennivån hade stabiliserats till cirka 100 meter över havet när tillrinningen avtog. Avtappningen upphörde tillfälligt i början av mars, men startade åter i slutet av mars och pågick i 14 dagar med 2 000-2 500 liter/sekund. Nivån blev då + 99,86 som var -44 cm under maximal nivå. Inför sommaren 2019 var vattennivån 17 cm högre än inför denna säsong.

En avtappning om 2 500 liter/sek under 13 dagar motsvarar lika mycket som Kumla och Hallberg förbrukar under ett år. Det torde inte vara kommunernas invånare eller industrin som förbrukar onödigt mycket vatten, utan det är regleringen av vattentäkten som är huvudorsaken till vattenbristen. Väderleken spelar också naturligtvis in.

Avtappningen på våren måste på ett annat sätt anpassas till en torrare väderlek. Under höstperioden kan Skyllbergs Bruk mobilisera för en större avtappning. Det låga vattenståndet påverkar djur och natur, fiskar, båtliv, friluftslivet kring sjön samt naturligtvis vattenförsörjningen. Elpriset var mycket lågt under våren och tömningen som gjordes av Skyllbergs Bruk var omotiverad, okontrollerad, nonchalant och saknar helt respekt för de som värnar om och är beroende av Tisarens vatten. Enligt senaste rapporten per 8 juni 2020 är vattennivån +99,77 m, vilket är 40 cm under högsta nivå med en avtappning om 250 liter/sek. I Kumla kommun börjar vattensparåtgärder vid +99.70 m.

Vattenregleringen måste bli mer planerad och tillföras mer kunskap om bl.a. förändringar i klimatet. Fokus ligger nu på att vattenståndet ska stiga snabbt vid riklig nederbörd.

Kenneth Peterson

Hugghult S:1