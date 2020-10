Olsson hyllar powerplay och skarpskytten: "Bland det värsta jag har sett"

Borna Rendulic har gjort mål i samtliga fyra matcher, totalt fem. Och det med ett skott som låter tala om sig.

– Jag hade förmånen under en säsong att få spela med Brett Hull och Al McGuinness borta i Nordamerika, och det här skottet påminner om deras. Vi ser varje dag i träning vilket fantastiskt skott han har, snabbt tillslag och tajming i det. Nu har publiken fått se på tv vilket skott han har, men vi ser det varje dag i träning.

– Det är ett av de värsta skott jag sett, säger Olsson

Och just det skottet satte Örebro Hockey i förarsätet i första perioden mot Linköping. Tidigt powerplay, och pang i bygget efter 2.39.

– 1–0 är en jättefin prestation av Robin Salo, som suger åt sig motståndarna och serverar Borna. Sedan har vi ju sett i inledningen av serien att Rendulic har ett fantastiskt skott. Den här knäpper han in i bortre krysset, den förra satt i andra hörnet. Det är ett jäkla bra vapen att ha, säger Christer Olsson.

Som på det hela taget lyfte spelet i numerärt överläge, som just nu är 33-procentigt. Två mål för kvällen på fyra försök. Bra, men inte bäst i ligan.

– Vi flyttar pucken fantastiskt i powerplay, och hade kunnat göra flera mål. Killarna har ett bra självförtroende i det spelet.

Robin Salos 3–1-mål i andra perioden var viktigt. Finländarens första i höst.

– Första perioden är stabil, i andra känner vi att vi blir lite försiktiga och passiva, backar hem och låter Linköping flyga igenom oss lite väl enkelt i mittzon. Så 3–1 kommer lägligt för oss, vi får lite ny luft, och gör också 4–1. Det sätter oss i ett bra läge, menar tränaren.

I tredje blev det stökigt mot slutet. Linköping var inte jättelångt ifrån att hämta in närkingarnas tre mål.

– Sista perioden tycker jag att vi använder vårt självförtroende, spelar runt i anfallszon, men är bara ett bryt i från att tappa puck och få omställningar emot oss. Linköping har några ruskigt skickliga spelare, och visar de i något läge när Broc Little när han är klinisk i sitt avslut i en omställning.

– Samtidigt ser vi att våra killar har ett självförtroende och vågar spela med pucken i sista perioden. Det gäller väl att väga av lite bättre i framtiden så att man inte gör sig sårbar när man tappar pucken. Men sköna tre poäng att ta.

Alltid lär man sig något – även när man bara vinner.

Örebro Hockey–Linköping HC 6–4 (1–0, 3–1, 2–3)

Första perioden: 1–0 (02.40) Borna Rendulic (Robin Salo, Robert Leino).

Andra perioden: 2–0 (22.42) Ludvig Rensfeldt (Gustav Backström, Daniel Muzito-Bagenda), 2–1 (28.29) Jonas Holös (Petteri Nikkilä, Mikael Frycklund), 3–1 (30.20) Robin Salo (Robin Kovacs, Lukas Pilö), 4–1 (33.49) Linus Öberg (Emil Larsson, Mathias Bromé).

Tredje perioden: 4–2 (42.42) Markus Ljungh (Broc Little, Niklas Lundström), 5–2 (43.34) Mathias Bromé (Lukas Pilö), 5–3 (46.34) Broc Little (Patrik Lundh, Hampus Larsson), 5–4 (59.34) Patrik Lundh (Broc Little, Markus Ljungh), 6–4 (59.46) Mathias Bromé (Jonathan Andersson).

Skott: 27–36 (9–8, 10–12, 8–16).

Utvisningar, ÖHK: 5x2. LHC: 7x2. Publik: 50.

Domare: Sören Persson, Johan Nordlöf.