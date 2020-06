Olycksfågel och framspelare när ÖSK spelade lika – Granlund om straffsituationen: ”Det var otur”

När Elfsborg pressade på som mest och en ledningsmål för hemmalaget låg i luften var det istället ÖSK som fick första ordet i matchen.

Nahir Besara hittade Albin Granlund som tog sin i bakom Elfsborgs backlinje, in i straffområdet och hittade Agon Mehmeti som sköt in 1–0 i mer eller mindre öppet mål.

– Jag fick en spelvändning från Nahir och lyckades vinna min gubbe på kanten och hitta Agon. Det var ett jättefint spelmål, fint fotbollsmål. Kanske lite orättvist sett till matchbilden, men det tar vi.

ÖSK lyckades dock spela upp sig och jämna ut matchbilden i den andra halvleken.

– Vi försökte att ta med det som var bra och förbättra det vi gjorde dåligt i första halvlek. Det tycker jag vi lyckas med. Dom skapar inte lika mycket lägen i andra halvlek och vi spelar tillräckligt bra försvarsspel för att kunna vinna matchen. Det var ingen perfekt andra halvlek, lite för mycket tekniska misstag. Lite bättre men fortfarande ingen jättebra. Tyvärr fick dom straff också.

Och även i straffsituationen var Granlund inblandad i allra högsta grad.

– Den tog på min hand, det var inget snack om saken. Jag får en knuff i ryggen när jag ska hoppa upp och nicka bort bollen, då är det omöjligt att kontrollera vad som händer. Det är klart jag har handen uppe och bollen träffar, men jag har ingen möjlighet att kontrollera min kropp i det läget. Jag kan inte direkt protestera heller. Jag snackade med domaren efter och han ska se, jag har inte själv sett vad som hände i efterhand. I situationen känns det som att jag inte kan göra något annorlunda än det som händer, det var otur.

Jesper Karlsson satte säkert dit straffen nere i det vänstra hörnet och matchen slutade 1–1. Sett till matchbilden, ett resultat Granlund kan leva med.

– Det är bittert att vi kryssar sett till hur matchen blev på slutet och vi har en man mer på planen. Samtidigt tycker jag inte att vi spelar bra, det var kanske vår sämsta match i år spelmässigt. Vi kan vara nöjda med en poäng. Dom hade flera chanser i början som vi bjöd dom på, många omställningar där vi tappar bollen för lätt. Sett till matchbilden över 90 minuter kan vi vara nöjda med en poäng, men ändå känns det lite bittert. Vi ska kunna få en lite bättre forcering i slutet.

Det kändes frustrerat ute på planen, hur upplevde du det?

– Så var det. Vi spelar bra försvarsspel när vi spelar kontrollerat och står rätt, men vid kontringarna är vi sårbara och dom skapar lägen. Vi hade tur och Oscar (Jansson) gjorde några bra räddningar. Det får inte se ut sådär om vi ska ta flera poäng, vi har någonting att jobba på.

IF Elfsborg–ÖSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (40) Agon Mehmeti, 1–1 (67) Jesper Karlsson straff,

Varningar, ÖSK: Andreas Skovgaard, Kevin Wright, Johan Mårtensson. IFE: Jacob Ondrejka

Utvisningar, ÖSK: – IFE: Samuel Holmén.

Domare: Bojan Pandzic

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard, Michael Almebäck, Albin Granlund – Johan Mårtensson (ut 89), Simon Amin (ut 46) – Robin Book (ut 71), Nahir Besara, Jake Larsson (ut 71) – Agon Mehmeti (ute 77)

Ersättare: Gustav Leijon (MV), Arvid Brorsson, Benjamin Hjertstrand (in 89), Erik Björndahl (in 77), David Seger (in 71), Nordin Gerzic (in 46), Jack Lahne (in 71)

Elfsborg

Tim Rönning – Simon Strand, Leo Väisänen, Joseph Stanley Okumu, Johan Larsson – Simon Olsson, Robert Gojani, Fredrik Holst – Rasmus Alm, Marokhy Ndione (ut 59), Jesper Karlsson

Ersätter: Mathias Lønne Dyngeland (MV), Christopher Mc Vey, Gustav Henriksson, Deniz Hümmet (in 59), Samuel Holmén, Jacob Ondrejka (in 59), Prince Isaac Kouame