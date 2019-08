Olycksrisk för patienter på USÖ

Ska vi ha risker för patienter, personal och dyrbar elektronisk utrustning på USÖ som dessutom är lätta att ordna bort?

I isolerrummen ligger svårt sjuka med dropp. Droppen är fästad vid ingångar i arm eller bröstkorg. På droppställningarna fästs apparater som ska dosera droppen. De ansluts till eluttag på väggen, en meter upp från golvet. Elsladdarna tvingar då personalen att kliva högt eller krypa under för att komma nära patienten. Lösningen blir en skarvsladd som ligger på golvet likt ett ormbo. Under flera veckor passerade i genomsnitt 20 personer per dygn mitt ormbo, alltså 40 snubbelrisker per dygn. Ofta bär man på mat, kanyler med mera på brickor. Då blir det svårare att se vad fötterna har för sig.

En snubbling kan leda till att droppställningen vippar till och skadar patienten som sitter fast i den. Faller ställningen skadas också dyrbara apparater. Oberoende av ställningen kan personalen falla och göra sig illa.

Välskött industri löser skaderisken med en fjädrande kontakt i taket. I USÖ:s fall finns redan el i väggarna. En takinstallation kan inte vara svår eller dyrbar.

Vi som ligger på dessa rum har nog med oro för vår hälsa. Att dessutom med hög frekvens behöva oroa oss för olycksfall förtjänar inte ens piggare patienter. Och ja – en natt snubblade en av personalen till i mitt rum. Den gången hade vi tur.

”Liten tuva ...”

Ervalla