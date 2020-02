Om en pappa med missbruksbakgrund och hans lilla dotter: ”Jag kunde inte ha skrivit boken om jag inte varit förälder”

Upptakten är dramatisk.

En pappa sätter sig bredvid sin dotter i en tunnelbanevagn. Han har precis varit på väg att bli nedknuffad på spåret. Nu undrar hon varför någon vill göra honom illa. Han svarar att han inte vet. Så rullar tåget vidare.

Därifrån öppnar sig berättelsen om Arto och hans dotter Bodil i David Ärlemalms debutroman "Lite död runt ögonen". En mörk och intensivt nervig historia om en pappa som kämpar med sitt förflutna och försöker bygga upp ett nytt liv med sin lilla dotter.

Tio procent av honom är inte som andra

Det är inte problemfritt.

David Ärlemalm beskriver Arto som en 90-procentsperson.

– Han är en fiktiv karaktär, ingen spegling av mig själv. På många sätt är han som vem som helst, men tio procent av honom är inte som andra. Där finns ilskan som kan slå över. Den typen av människor finns där ute, man behöver inte gräva särskilt djupt för att hitta honom.

Han fick idén till romanen om Arto och Bodil när han fick syn på en man i 40-årsåldern, som kom gående tillsammans med en pojke i sexårsåldern.

– Pappan hade tydliga spår av missbruk. Synen av mannen som hade tydliga spår av ett hårt liv tillsammans med den lilla pojken blev en ögonblicksbild. Man behöver ingen större fantasi för att tänka att deras tillvaro är speciell.

Ja, Artos tillvaro är speciell. Bodils mamma Sofia är borta. Nu är han ensam med Bodil och trevar sig fram mot någon sorts struktur och rutiner i livet.

Långa promenader. Ett jobb i ett skolkök. Kompisen Ditte, som finns där i vått och torrt.

Och sedan spricker det.

Hur ska inte avslöjas, låt oss stanna vid att Arto får problem.

Jag vill att Bodil ska kännas som en hel person

Romanen utspelar sig till stor del på Söder i Stockholm, där Arto rör sig i krog- och pubmiljöer som är långt ifrån glamorösa. Det är rappt och intensivt berättat, med stark trovärdighet.

Och, jo, David Ärlemalm har erfarenhet av uteliv och krogar.

– Ja, det har jag väl. Jag levde ett rätt vidlyftigt uteliv fram till jag var runt 35. Jag har vänner i krogsvängen och rörde mig mycket i den. Och jag har jobbat inom vården, med städ och matlagning, skolköket är en värld som ligger nära mig.

Numera lever han familjeliv med fru, barn och bonusbarn. Han återkommer flera gånger till att det är relationen mellan Arto och Bodil som är det viktiga, det han vill lyfta fram i boken. Det nära bandet. Sårbarheten.

Och att Bodil är en alldeles egen individ.

– Jag vill att Bodil ska kännas som en hel person. Arto är mångfacetterad, utan Bodil hade det varit svårt att sympatisera med honom.

I bakgrunden, som ett minne och ett sår, finns Bodils mamma Sofia. Hon som hade ett "vanligt" liv, men gick ner sig i missbruk och till sist gick bort i en överdos.

– Hon är i allra högsta grad delaktig i historien, säger David Ärlemalm.

– Hon har levt ett rätt normalt liv, men trillar in i missbruk. Det krävs inte så mycket, det är mest slumpen som avgör vem som trillar dit.

Titeln "Lite död runt ögonen" är hämtad från Pete Dohertys "A little death around the eyes".

– Jag snodde den rakt av, säger David Ärlemalm.

Skrivandet är en gammal dröm, som han gjorde verklighet av under sin föräldraledighet.

– Jag har haft viljan att skriva en bok, men jag trodde inte att det skulle hända. När jag skulle gå på föräldraledighet bestämda jag att jag skulle skriva under hans lunchvila.

Så blev det. En timme om dagen. Kanske en och en halv. Tidsgränser som avspeglar sig i korta kapitel och en intensitet i språket.

Nu är en ny roman i stort sett klar. Berättelsen har trådar till "Lite död runt ögonen".

- Den utspelar sig i samma värld, med en bar på Södermalm. Saker knyts ihop.

Hans debutroman är tillägnad morfar, som lärde honom "värdet att berätta en historia".

Fakta: David Ärlemalm

Ålder: 45 år.

Familj: Fru, två barn och två bonusbarn.

Bor: Stuvsta, utanför Stockholm.

Gör: Jobbar inom vården. Författare.

Inspiration/förebilder i skrivandet: "Då väljer jag böcker där barn får vara något mer än bara barn". Tove Jansson, Sommarboken och Cormac McCarthy, Vägen.

Aktuell: Gör romandebut med "Lite död runt ögonen", (Forum).